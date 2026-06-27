Il Milan ha raggiunto l'intesa personale con il difensore portoghese António Silva e sta pianificando la prima proposta ufficiale da presentare al Benfica
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Dopo l’acquisto di Gonçalo Ramos, il Milan prova a chiudere un altro colpo. Secondo quanto riferito dal quotidiano lusitano ‘Record’, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo verbale con António Silva, difensore portoghese classe 2003 in forza al Benfica. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Italia, che considera un step ideale per completare il suo percorso di crescita. La società di Via Aldo Rossi è ora pronta a formulare la prima offerte ufficiale alle 'As Águias'.
Milan, ma chi è Antonio SilvaClasse 2003, António Silva è un perno del Benfica da quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei. Il suo procuratore è Jorge Medes: lo stesso di Gonçalo Ramos e di Ruben Amorim. Proprio la presenza del super agente portoghese potrebbe agevolare la trattativa per il Milan.
C'è il sì del giocatoreSecondo 'Record', il Milan avrebbe raggiunto l’accordo con António Silva sulla base di un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. In questo modo, il giocatore raddoppierebbe lo stipendio attuale da 1,5 milioni di euro.
Cardinale studia la proposta per prelevare Antonio Silva dal BenficaAlcune fonti in Portogallo sostengono che il Milan abbia già presentato al Benfica la prima offerta ufficiale da 20 milioni di euro, ma le verifiche effettuate dalla nostra redazione smentiscono questa teoria. Come appreso da PianetaMilan, Gerry Cardinale starebbe preparando una proposta da 15 milioni più bonus da presentare alla società guidata da Rui Costa.
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