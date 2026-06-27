Dopo l’acquisto di Gonçalo Ramos, il Milan prova a chiudere un altro colpo. Secondo quanto riferito dal quotidiano lusitano ‘Record’, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo verbale con António Silva, difensore portoghese classe 2003 in forza al Benfica. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Italia, che considera un step ideale per completare il suo percorso di crescita. La società di Via Aldo Rossi è ora pronta a formulare la prima offerte ufficiale alle 'As Águias'.

Milan, ma chi è Antonio Silva

C'è il sì del giocatore

Cardinale studia la proposta per prelevare Antonio Silva dal Benfica

Classe 2003,è un perno delda quando ha 18 anni, come testimoniano legià collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei. Il suo procuratore è: lo stesso di Gonçalo Ramos e di Ruben Amorim. Proprio la presenza del super agente portoghese potrebbe agevolare la trattativa per ilSecondo 'Record', ilavrebbe raggiunto l’accordo consulla base di un contratto quinquennale validocon un ingaggio da circaIn questo modo, il giocatore raddoppierebbe lo stipendio attuale da 1,5 milioni di euro.Alcune fonti in Portogallo sostengono che ilabbia già presentato alla prima offerta ufficiale da 20 milioni di euro, ma le verifiche effettuate dalla nostra redazione smentiscono questa teoria. Come appreso da PianetaMilan,starebbe preparando una proposta dada presentare alla società guidata da Rui Costa.