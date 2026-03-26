Calciomercato Milan, primi contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka...

Milan Futuro, dalla retrocessione alla rinascita: così l’Under 23 rossonera si è rilanciata in Serie D
Come detto, la concorrenza non manca. La Juventus ha effettuato un primo sondaggio esplorativo, mentre Galatasaray e Fenerbahçe sarebbero pronti a presentare offerte economicamente molto importanti. Il Milan, dal canto suo, punta sulla propria storia e su un progetto tecnico in crescita per provare a convincere il giocatore.
Goretzka interessa anche al Barcellona—
Anche per quanto riguarda Goretzka non manca la fila. Secondo 'Repubblica' sul giocatore in uscita dal Bayern Monaco a zero ci sarebbe il forte interesse del Barcellona.
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Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, il centrocampista chiede cifre importanti per la sua nuova avventura. Saranno decisive, quindi, nei prossimi mesi le volontà dei giocatori e i parametri economici in cui le due operazioni possono rientrare. Una cosa è certa: il Milan vuole farsi bello per il ritorno in Champions League e punta ad aggiungere stelle alla sua rosa.
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