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Milan, centrocampo stellare per il ritorno in Champions: contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka …

Calciomercato Milan, primi contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka...
Importanti novità di calciomercato per il Milan: contatti con Bernardo Silva e nuovo top club europeo su Goretzka. Ecco i dettagli
Redazione

Il Milan sogna un centrocampo stellare. In vista della prossima stagione, con possibile ritorno in Champions League, il Diavolo sogna un reparto ricco di stelle. Secondo quanto riferisce 'Repubblica', nel mirino dei rossoneri ci sarebbero sia Bernardo Silva che Leon Goretzka, entrambi in uscita dai loro rispettivi club a parametro zero.

Contatti per Bernardo Silva

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Secondo il quotidiano, per il centrocampista portoghese che lascerà, con ogni probabilità, il Manchester City a fine stagione ci sono stati dei primi contatti con l'entourage per capire i margini di fattibilità per un suo arrivo a zero. I problemi, infatti sono due: lo stipendio e la concorrenza. Attualmente, il lusitano prende 10 milioni di euro netti, cifra che il Milan non può confermargli.

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Come detto, la concorrenza non manca. La Juventus ha effettuato un primo sondaggio esplorativo, mentre Galatasaray e Fenerbahçe sarebbero pronti a presentare offerte economicamente molto importanti. Il Milan, dal canto suo, punta sulla propria storia e su un progetto tecnico in crescita per provare a convincere il giocatore.

Goretzka interessa anche al Barcellona

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Anche per quanto riguarda Goretzka non manca la fila. Secondo 'Repubblica' sul giocatore in uscita dal Bayern Monaco a zero ci sarebbe il forte interesse del Barcellona.

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Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, il centrocampista chiede cifre importanti per la sua nuova avventura. Saranno decisive, quindi, nei prossimi mesi le volontà dei giocatori e i parametri economici in cui le due operazioni possono rientrare. Una cosa è certa: il Milan vuole farsi bello per il ritorno in Champions League e punta ad aggiungere stelle alla sua rosa.

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