Calciomercato Milan, primi contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka...

Come detto, la concorrenza non manca . La Juventus ha effettuato un primo sondaggio esplorativo, mentre Galatasaray e Fenerbahçe sarebbero pronti a presentare offerte economicamente molto importanti. Il Milan, dal canto suo, punta sulla propria storia e su un progetto tecnico in crescita per provare a convincere il giocatore.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, il centrocampista chiede cifre importanti per la sua nuova avventura. Saranno decisive, quindi, nei prossimi mesi le volontà dei giocatori e i parametri economici in cui le due operazioni possono rientrare. Una cosa è certa: il Milan vuole farsi bello per il ritorno in Champions League e punta ad aggiungere stelle alla sua rosa.