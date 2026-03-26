Calciomercato Milan, Pavlovic raggiunge Thiaw in Premier? Il confronto

Calciomercato Milan, Pavlovic in Premier League: vi ricorda qualcuno? — Delle cessioni che hanno inevitabilmente indebolito la rosa, ma che allo stesso tempo sono servite per mantenere la linea di sostenibilità dettata da RedBird. Una parte dei soldi incassati sono stati reinvestiti sul mercato per alcuni acquisti che hanno rivoluzionato il Milan: da Pulisic a Reijnders, che era arrivato proprio per rimpiazzare Tonali, fino a Modric e Rabiot che stanno egregiamente sostituendo Tiji in questa stagione.

La situazione di Pavlovic ricorda tremendamente quella di Thiaw, un giovane difensore che finalmente sboccia, ma che sul più bello viene portato via. Uno scenario a cui il Milan vuole farsi trovare preparato: sono già iniziate le trattative per il rinnovo fino al 2031. Un adeguamento che il difensore serbo si è meritato durante una stagione in cui è cresciuto in modo esponenziale. La difesa a tre portata da Allegri ne ha esaltato le sue caratteristiche, garantendogli una maggiore copertura e più libertà di proporsi anche in zona offensiva.

Numeri a confronto: Strahinja Pavlovic — In questa stagione Pavlovic ha giocato per 2.499 minuti in 30 partite fra tutte le competizioni, di cui 26 in Serie A. L'anno precedente erano stati erano stati 2.765' in 35 presenze. Le reti sono 4, già il doppio rispetto alle 2 del 2024/2025. Un dato che ne testimonia la maggiore propulsione offensiva, come dimostrano anche le statistiche sui dribbling: 12 riusciti su 23 tentati contro i 4 su 8 dello scorso anno. Il suo valore di mercato su 'Transfermarkt.it' è di 35 milioni di euro, cifra in netta crescita: quando è arrivato al Milan nel 2024 ne valeva 20.

Data di nascita: 24/05/2001

Nazionalità: Serbia

Altezza: 1,94m

Piede preferito: sinistro

Malick Thiaw — Thiaw, invece, nella sua ultima stagione al Milan ha collezionato 2442 minuti in 31 presenze, mentre quest'anno è già a quota 4.011' in 47 partite. Anche il tedesco è cresciuto molto sotto porta, come sottolineano i 5 gol realizzati quest'anno. Nel 2024/25, in rossonero, era passato alla storia per aver messo a referto più autoreti che gol, addirittura 3. Anche il suo valore di mercato è in continua ascesa, al momento tocca i 45 milioni di euro. Un vero e proprio capolavoro di Paolo Maldini, che nel 2022 lo aveva prelevato dallo Schalke 04 per appena 12 milioni.

Data di nascita: 08/08/2001 (24 anni)

Nazionalità: Germania

Altezza: 1,94m

Piede Preferito: destro

Pavlovic e Thiaw hanno formato la coppia difensiva del Milan targato Fonseca-Conceicao per 14 volte. Il serbo e il tedesco hanno concesso 13 gol totali in 814 minuti, con una media di una rete subita ogni 62 minuti.