" Culturalmente Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita . A volte non sono molto felice. Prima di incontrare mia moglie, ero solo a Manchester e non mi sentivo molto bene con me stesso . Ho pensato spesso di andarmene, non perché non mi piacesse il club, ma per via dell'altro aspetto della mia vita". Queste le parole del centrocampista del Manchester City Bernardo Silva al podcast ufficiale del club. Il portoghese è in scadenza di contratto ed è stato anche accostato al Milan varie volte .

Bernardo Silva continua: "Scherzo sempre dicendo che se il Manchester City fosse un po' più a sud in Europa, resterei qui a vita, perché amo davvero questa squadra. Ma sì, se il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni. Alla fine non me ne sono andato e ne sono molto contento. Probabilmente mi sarei perso i ricordi della vittoria del triplete, delle quattro Premier League consecutive, e ora ho l'opportunità di essere capitano, trasmettere la mia esperienza ai giovani calciatori e cercare di riportare il club dove merita di essere".