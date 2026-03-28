Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Niang: “Pato troppo forte, neanche Mbappé fa le cose che faceva lui”. Poi il retroscena su Galliani

INTERVISTE

Ex Milan, Niang: “Pato troppo forte, neanche Mbappé fa le cose che faceva lui”. Poi il retroscena su Galliani

Ex Milan, Niang: 'Pato mi ha sconvolto, neanche Mbappé come lui'
Intervistato da 'Bein Sports', l'ex attaccante del Milan M'Baye Niang ha parlato della sua esperienza in rossonero tra compagni e retroscena inediti. Ecco le sue parole
Redazione

L'ex attaccante del Milan M'Baye Niang è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero durante un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Bein Sports'. In particolare, il senegalese si è soffermato sul giocatore più forte che ha visto a Milanello e poi ha raccontato un retroscena legato ad un suo infortunio e Adriano Galliani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Ex Milan, le parole di Niang

—  

Sul giocatore più forte al Milan: "Al Milan c’era Robinho, c’era Inzaghi, anche Gattuso. Ma il ragazzo che mi ha sconvolto, peccato si infortunasse spesso, è Pato. Da quello che ho visto di Pato, nemmeno Mbappé fa quelle cose. E parliamo di Mbappé. Piede destro, piede sinistro, forza, di testa, potente… Aveva delle cosce che facevano paura. Le tue due cosce messe insieme erano una delle sue. Ed era veloce. Però aveva un sacco di problemi fisici, stava con la figlia (Barbara, ndr) di Berlusconi, pace all’anima sua, si infortunava in continuazione ed era complicato. Ma era troppo forte".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan Futuro, Chaka Traorè stagione clamorosa: è pronto per il grande salto in Serie A>>>

Il retroscena sull'infortunio e la rabbia di Adriano Galliani: "Mi ero fatto il metatarso. Galliani mi disse che avrei avuto 4 mesi di convalescenza e che sarei potuto andare in Spagna dalla famiglia. Non potevo però né correre né saltare. Mi disse che non volevano video. Io, il primo giorno arrivato con un amico, c’era delle scale e l’ascensore. Prendiamo l’ascensore e vediamo la grande piscina. Dico al mio amico: prendi il mio telefono, filma ma non mandare il video a nessuno. Avevo il mio piano. Mi filma mentre salto in piscina e poi lo manda nel gruppo dei giocatori del Milan. Galliani mi ha chiamato cinque minuti dopo: ingaggio dimezzato e mi ha detto di rientrare dalle vacanze".

Leggi anche
Milan, Jashari: “Allegri un maestro. I miei obiettivi”. Poi tutti i retroscena sulla...
Milan, Pellegatti su Gimenez: “Giocatore troppo importante. Ecco perché”. Poi la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA