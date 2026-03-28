"Oggi è una giornata importante. Partitella tra il Milan e il Milan Futuro per provare i giocatori rimasti a Milanello e in particolare le condizioni di Gimenez, partita studiata per lui. Giocatore troppo importante oggi perché può essere il giocatore ideale perché è il centravanti che può giocare titolare, anche se difficilmente lo farà con il Napoli. Vedremo come tornano Leao e Pulisic. Oggi è la giornata di Gimenez, tutti sono contenti di come è tornato in campo contro il Torino. Gimenez secondo me sarà il centravanti che giocherà tante partite in questo finale di stagione".