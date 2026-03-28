Giornata importante per capire a che punto si trova davvero Santiago Gimenez: per il messicano oggi è stata programmata una partita tra il Milan Futuro e i rossoneri rimasti a Milanello durante la pausa delle Nazionali. Per la prima punta del Diavolo potrebbe essere un'occasione importante per mettere minuti sulle gambe. Ne ha parlato anche il giornalista Carlo Pellegatti. Ecco il suo parere su 'YouTube'.
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Milan, Pellegatti su Gimenez: “Giocatore troppo importante. Ecco perché”. Poi la previsione
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche di Santiago Gimenez attaccante che potrebbe essere davvero molto importante per il Milan. Ecco il suo parere su 'YouTube'
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"Oggi è una giornata importante. Partitella tra il Milan e il Milan Futuro per provare i giocatori rimasti a Milanello e in particolare le condizioni di Gimenez, partita studiata per lui. Giocatore troppo importante oggi perché può essere il giocatore ideale perché è il centravanti che può giocare titolare, anche se difficilmente lo farà con il Napoli. Vedremo come tornano Leao e Pulisic. Oggi è la giornata di Gimenez, tutti sono contenti di come è tornato in campo contro il Torino. Gimenez secondo me sarà il centravanti che giocherà tante partite in questo finale di stagione".
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