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Gianluca Galliani: “Vivevo il Milan da dentro: restavo a Milanello con la squadra”

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Intervistato da Andrea Longoni, Gianluca Galliani, figlio di Adriano (ex storico dirigente del Milan), ha voluto parlare dei rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto ospitare il figlio di Adriano Galliani (storico ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Durante la lunga chiacchierata con il figlio del 'Condor', sono stati trattati diversi temi. Ecco, di seguito, le parole sulla sua passione rossonera e molto altro:

Milan, senti Galliani

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“Io ho iniziato a tifare il Milan qualche anno prima che mio padre diventasse amministratore delegato  perché ho avuto la fortuna di avere i genitori dei miei migliori amici tifosissimi rossoneri. Ho iniziato a vedere il Milan nel 1984-1985.

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Poi quando mio padre è diventato ad del Milan, lì è stato tutto meraviglioso. Io avevo questa caratteristica, mio padre essendo che lavorava sempre, diceva che l’unico modo per vedermi era portarmi dietro con lui quindi vivevo tutto in maniera assoluta da dentro, ero un ragazzino, partecipavo alle riunioni, avevo dodici anni. Ho iniziato a vivere tanto intensamente il Milan, pensa che il sabato mi portava a vedere gli allenamenti poi restavo a Milanello con la squadra, dormivo nella stanza del presidente e la domenica stavo con la squadra e poi andavamo verso San Siro

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