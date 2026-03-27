Arrivo alla Lazio per firmare il contratto e c’erano dei soldi in meno per ogni anno rispetto a quanto si era detto prima. Ho chiesto spiegazioni al presidente e mi disse “ma dai nun me rompe er c****, con tutto quello che hai vinto al Milan”, poi mi disse che se avessi fatto bene mi avrebbe rinnovato il contratto e sistemato tutto. Poi vinciamo la Coppa Italia, il mio primo trofeo con una maglia diversa dal Milan, Lotito mi chiama in sede, mi rinnova di un anno. La differenza con Berlusconi? Sono il giorno e la notte»