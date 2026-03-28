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Legrottaglie: “Scudetto? 90% dell’Inter. Allegri ha dato identità al Milan”

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Nicola Legrottaglie, ex difensore calciatore del Milan, ha voluto parlare della lotta scudetto e della stagione dei rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nicola Legrottaglie, ex difensore calciatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni prima dell'edizione della Milano Yes Cup. L'ex rossonero ha voluto parlare della lotta scudetto, per poi spostarsi ad analizzare la stagione dei rossoneri di Allegri. Ecco, di' seguito, le sue parole:

Milan, parla Legrottaglie

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"Spero che il campionato possa diventare più intrigante. Vedo il Napoli come pericolo numero uno dell'Inter. Ha recuperato tutti i giocatori infortunati. L'Inter è in un momento di appannamento, ma al 90% percento vincerà. Il 10% restante lo lascio al Napoli"

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Sulla stagione del Milan "Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. Ha fatto un ottimo campionato. Allegri ha dato la sua identità, ha riportato il valore italiano che si era perso. Si guarda all'efficacia della strategia che porta ai risultati. Allegri ha fatto il suo, quello che sa fare benissimo. E' il numero uno in questo.

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Chi critica Allegri è perché non sa fare Allegri. Un certo tipo di calcio lo devi sapere fare. Allegri è sempre portato a fare il risultato e lo fa a modo suo. Non c'è un modo giusto o sbagliato, ma chi lo sa fare meglio degli altri".

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