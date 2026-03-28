Sulla stagione del Milan "Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. Ha fatto un ottimo campionato. Allegri ha dato la sua identità, ha riportato il valore italiano che si era perso. Si guarda all'efficacia della strategia che porta ai risultati. Allegri ha fatto il suo, quello che sa fare benissimo. E' il numero uno in questo.