Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente visto il prossimo impegno in campionato: il big match contro il Napoli. Ampio spazio, però, per quanto riguarda il calciomercato, con delle novità importanti in arrivo. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA
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