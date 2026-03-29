Calciomercato Milan, Gila nei pensieri di Tare. Pericolo derby con l'Inter

Mancano solo otto giornate alla fine del campionato di Serie A, ma si parla sempre di più di calciomercato. Il Milan ha già chiuso il suo primo colpo con l'arrivo del giovane Kostic dal Partizan Belgrado . Il club dovrebbe puntare anche a un colpo importante per la difesa e in questi mesi si è parlato molto di Mario Gila . Il profilo della Lazio potrebbe essere l'ideale: scadenza nel 2027, contratto basso e conosce già Igli Tare. A livello economico potrebbe essere un'occasione.

Occhio però che sul giocatore ci potrebbero essere anche altre squadre. Si perché il Barcellona starebbe tentando Alessandro Bastoni. Se l'Inter dovesse cedere il difensore italiano dovrà per forza di cose cercare un altro difensore. Tra i nomi che piacerebbero per rinforzare il reparto ci sarebbe anche quello di Mario Gila, lo riporta 'La Gazzetta dello Sport' che ricorda di come lo spagnolo sia sui taccuini del Milan e di Tare. Possibile derby? Vedremo, molto potrebbe dipendere proprio dal futuro di Bastoni.