Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, ecco quanto serve per cedere Nkunku e le possibili pretendenti

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, ecco quanto serve per cedere Nkunku e le possibili pretendenti

Calciomercato Milan, cessione di Nkunku possibile: cifra e pretendenti
Calciomercato Milan, Nkunku resta in bilico in vista della prossima sessione estiva. Il calciatore francese potrebbe salutare il Diavolo. Ecco le possibili cifre
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, mancano sempre meno mesi e settimane alla prossima sessione estiva. Lo scorso anno il Diavolo era alla ricerca di una nuova prima punta affidandosi a Nkunku prelevato dal Chelsea. Il francese sta deludendo: solo 5 gol in stagione non entrando mai davvero al massimo nelle rotazioni di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, quanto serve per la cessione di Nkunku

—  

In estate il Milan potrebbe cambiare molto in attacco con possibili cessioni e nuovi arrivi. Tra i giocatori in bilico resta proprio Nkunku che sta deludendo da quando è arrivato in rossonero. Pagato 37 milioni di euro più 5 di bonus al Chelsea percepisce più di 9 milioni di euro lordi a stagione. Se non dovesse cambiare qualcosa in queste ultimissime giornate di campionato, l'attaccante potrebbe essere ceduto, ma a quale cifra e a chi?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Modric decide quasi tutto per il Milan: ecco alcune statistiche che spiegano il suo gioco>>>

Il suo peso a bilancio nel 2025-26 è di è di 7,4 milioni di euro, ovvero la quota di ammortamento. Per questo il Milan dovrà cederlo per una trentina di milioni di euro per evitare una minusvalenza. Il francese ha mercato? Ricordiamo che nel momento forse peggiore della sua stagione al Milan si era fatto avanti con forza il Fenerbahce. Possibile che in estate il club turco ci possa riprovare. Non solo poi da escludere possibili tentativi di club della Saudi Pro League. Vedremo se Nkunku sarà davvero ceduto e se il Milan riuscirà a fare coincidere i conti.

Leggi anche
Milan, Gila resta nei pensieri di Tare, ma occhio al derby: ecco perché
Milan, primo colpo chiuso. Vlahovic: bomba clamorosa. Novità su Tonali. Monitorato anche…

© RIPRODUZIONE RISERVATA