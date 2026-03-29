Calciomercato Milan, cessione di Nkunku possibile: cifra e pretendenti

Il suo peso a bilancio nel 2025-26 è di è di 7,4 milioni di euro, ovvero la quota di ammortamento. Per questo il Milan dovrà cederlo per una trentina di milioni di euro per evitare una minusvalenza. Il francese ha mercato? Ricordiamo che nel momento forse peggiore della sua stagione al Milan si era fatto avanti con forza il Fenerbahce. Possibile che in estate il club turco ci possa riprovare. Non solo poi da escludere possibili tentativi di club della Saudi Pro League. Vedremo se Nkunku sarà davvero ceduto e se il Milan riuscirà a fare coincidere i conti.