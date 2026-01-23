Nkunku, respinto qualsiasi assalto del Fenerbahce. E in estate ...

'Tuttosport' fa il punto sull'attacco futuro del Milan: secondo il quotidiano con la Champions League, oltre a Leao e Pulisic, servirebbero almeno altri tre attaccanti. Christopher Nkunku avrebbe rifiutato ogni tentazione arrivata dal Fenerbahçe e vorebbe continuare ad essere un giocatore del Milan. Secondo il quotidiano due certezze per il francese: la prima è quella della sicurezza di poter rimanere al Milan e di poter essere un elemento polivalente dentro il reparto offensivo, visto che può giocare sia in un attacco a due sia come esterno.