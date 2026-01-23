Nkunku, respinto qualsiasi assalto del Fenerbahce. E in estate ...

'Tuttosport' fa il punto sull'attacco futuro del Milan: secondo il quotidiano con la Champions League, oltre a Leao e Pulisic, servirebbero almeno altri tre attaccanti. Christopher Nkunku avrebbe rifiutato ogni tentazione arrivata dal Fenerbahçe e vorebbe continuare ad essere un giocatore del Milan. Secondo il quotidiano due certezze per il francese: la prima è quella della sicurezza di poter rimanere al Milan e di poter essere un elemento polivalente dentro il reparto offensivo, visto che può giocare sia in un attacco a due sia come esterno.
Il Milan in estate ha chiuso il colpo importante dal Chelsea ovvero Nkunku. Quale futuro per l'attaccante rossonero? Le ultime notizie da 'Tuttosport'
Dall’altro lato, in caso di una seconda parte di stagione con buoni numeri e una partecipazione, Nkunku potrebbe rappresentare un pezzo interessante per il calciomercato estivo del Milan. Da capire poi quale futuro per Francesco Camarda, al momento sempre in prestito al Lecce. Lorenzo Colombo, invece, è sempre più vicino al riscatto da parte del Genoa, mentre Samuel Chukwueze potrebbe rimanere al Fulham. Vedremo se il Milan andrà all'assalto di un altro attaccante in estate.
