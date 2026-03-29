Sta per iniziare la settimana che porta al weekend di Pasqua che per il Milan significa sfida contro il Napoli. Spazio però al calciomercato: bomba su Vlahovic. Le ultime novità su Tonali e il primo colpo piazzato dai rossoneri. A centrocampo spunta un altro obiettivo. Ecco le top news del 29 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, primo colpo chiuso. Vlahovic: bomba clamorosa. Novità su Tonali. Monitorato anche…
Ecco le top news da Pianeta Milan di oggi: bomba su Vlahovic. Le ultime novità su Tonali e il primo colpo piazzato dai rossoneri. A centrocampo spunta un altro obiettivo
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