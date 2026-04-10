PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Spinazzola al Milan? Moretto smentisce tutto. Ecco cosa sta succedendo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Spinazzola al Milan? Moretto smentisce tutto. Ecco cosa sta succedendo

Calciomercato, Moretto: 'Spinazola al Milan? Ecco cosa mi risulta'
Calciomercato, Moretto fa chiarezza sul presunto interesse del Milan per Leonardo Spinazzola: ecco come stanno le cose
Redazione PM

Nella giornata di ieri, 'Radio Kis Kiss' aveva parlato di un forte interesse del Milan per Leonardo Spinazzola. Il terzino classe 1993 andrà in scadenza a giugno con il Napoli, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Secondo la radio campana, il club rossonero avrebbe addirittura anche proposto al giocatore un biennale a cifre superiori rispetto a quelle che l'ex Juventus percepisce attualmente in azzurro.

A fare chiarezza, come al solito, ci ha pensato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato ha smorzato le voci sul presunto approccio del Milan nei confronti di Spinazzola nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

“Sul mercato l’obiettivo del Milan è andare a rinforzare la rosa in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco. Il reparto più offensivo è sicuramente il punto più importante. Linea guida provare a rinforzare la rosa se possibile con nomi italiani. Tra i nomi italiani usciti negli ultimi giorni per il Milan c'è anche quello di Leonardo Spinazzola, in scadenza con il Napoli. Da quello che mi risulta non è un obiettivo prioritario, soprattutto per l'età. Non rientrerebbe nei parametri del club rossonero. La pista non mi risulta così calda come la si descrive, il Milan è più orientato su altri lidi”.

Leggi anche
Retroscena di mercato, Pellegatti rivela: “Per Hojlund al Milan era tutto fatto. Ecco cosa...
Da Piatek a Lewandowski: il Milan torna a pensare a un bomber polacco per il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA