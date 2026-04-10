Calciomercato, Moretto: 'Spinazola al Milan? Ecco cosa mi risulta'

“Sul mercato l’obiettivo del Milan è andare a rinforzare la rosa in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco. Il reparto più offensivo è sicuramente il punto più importante. Linea guida provare a rinforzare la rosa se possibile con nomi italiani. Tra i nomi italiani usciti negli ultimi giorni per il Milan c'è anche quello di Leonardo Spinazzola, in scadenza con il Napoli. Da quello che mi risulta non è un obiettivo prioritario, soprattutto per l'età. Non rientrerebbe nei parametri del club rossonero. La pista non mi risulta così calda come la si descrive, il Milan è più orientato su altri lidi”.