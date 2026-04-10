Da Piatek a Lewandowski: il Milan torna a pensare a un bomber polacco

Milan, ecco il piano per il nuovo centrocampo: Goretzka nel mirino e il ritorno alla base di un talento
Milan, ti ricordi Piatek? Ecco l'ultimo attaccante polacco in rossonero—
Nella storia recente del Milan, un altro attaccante polacco ha vestito i panni della punta del Diavolo. Parliamo, ovviamente, di Krzysztof Piatek. Attualmente gioca in Qatar nell'Al-Duhail, ma qualche anno fa il 'Pistolero' era l'idolo dei tifosi rossoneri. Il classe 1995 arriva in Italia da vero e proprio sconosciuto. Il Genoa lo acquista dal Cracovia per meno di 5 milioni di euro nell'estate del 2018, ma dopo pochi mesi il suo nome viene accostato a tutte le big d'Italia.
Gioca una prima parte di stagione strepitosa, con 19 gol in 21 partite tra Serie A e Coppa Italia, tra cui 7 centri nelle prime 7 gare. Numeri che convincono il Milan all'investimento a gennaio. Il club rossonero lo paga 35 milioni di euro, ma la sua avventura a Milanello dura appena un anno. Dopo 16 reti in 41 presenze, il club lo vende all'Hertha Berlino per 24 milioni di euro.
Ai tempi l'arrivo del polacco fu una scommessa, un giocatore che aveva fatto vedere poco o nulla. In caso di arrivo di Lewandowski invece la situazione sarebbe diversa. La punta del Barcellona rappresenterebbe una certezza per il reparto offensivo del Milan. La dirigenza sembra averlo capito, visto che per lui si parla di qualcosa in più di un semplice interesse.
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