Da Piatek a Lewandowski: il Milan torna a pensare a un bomber polacco

Il Milan potrebbe tornare a parlare di nuovo polacco tra qualche mese. In vista della prossima stagione, il club di Via Aldo Rossi vuole sistemare definitivamente il problema attaccante, aggiungendo alla propria rosa una punta di caratura mondiale . Uno dei nomi su cui i rossoneri starebbero lavorando da più tempo è quello di Robert Lewandowski , attaccante polacco che, a meno di sorprese, dovrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero la prossima estate.

Il numero 9 ex Bayern Monaco, nonostante l'età (si tratta di un classe 1988), continua a garantire numeri importanti. Nella stagione in corso ha siglato 17 gol e servito 3 assist in 39 partite tra tutte le competizioni, senza dimenticare che molto spesso non è partito titolare. Inoltre, Lewandowski rappresenterebbe un punto di riferimento immediato per il reparto avanzato milanista. Sarebbe un colpo 'alla Luka Modric': un anno dopo l'arrivo del croato in rossonero, aggiungerebbe leadership, esperienza e anche fiuto del gol. Caratteristiche che servono all'attacco del Milan rimasto vacante di un vero campione da troppo tempo.