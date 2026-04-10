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Da Piatek a Lewandowski: il Milan torna a pensare a un bomber polacco per il futuro

Da Piatek a Lewandowski: il Milan torna a pensare a un bomber polacco
Il Milan pensa seriamente a Lewandowski per l'attacco del futuro. L'ultimo polacco rossonero fu Piatek, una scommessa che il club perse
Redazione

Il Milan potrebbe tornare a parlare di nuovo polacco tra qualche mese. In vista della prossima stagione, il club di Via Aldo Rossi vuole sistemare definitivamente il problema attaccante, aggiungendo alla propria rosa una punta di caratura mondiale. Uno dei nomi su cui i rossoneri starebbero lavorando da più tempo è quello di Robert Lewandowski, attaccante polacco che, a meno di sorprese, dovrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero la prossima estate.

Il numero 9 ex Bayern Monaco, nonostante l'età (si tratta di un classe 1988), continua a garantire numeri importanti. Nella stagione in corso ha siglato 17 gol e servito 3 assist in 39 partite tra tutte le competizioni, senza dimenticare che molto spesso non è partito titolare. Inoltre, Lewandowski rappresenterebbe un punto di riferimento immediato per il reparto avanzato milanista. Sarebbe un colpo 'alla Luka Modric': un anno dopo l'arrivo del croato in rossonero, aggiungerebbe leadership, esperienza e anche fiuto del gol. Caratteristiche che servono all'attacco del Milan rimasto vacante di un vero campione da troppo tempo.

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Nella storia recente del Milan, un altro attaccante polacco ha vestito i panni della punta del Diavolo. Parliamo, ovviamente, di Krzysztof Piatek. Attualmente gioca in Qatar nell'Al-Duhail, ma qualche anno fa il 'Pistolero' era l'idolo dei tifosi rossoneri. Il classe 1995 arriva in Italia da vero e proprio sconosciuto. Il Genoa lo acquista dal Cracovia per meno di 5 milioni di euro nell'estate del 2018, ma dopo pochi mesi il suo nome viene accostato a tutte le big d'Italia.

Gioca una prima parte di stagione strepitosa, con 19 gol in 21 partite tra Serie A e Coppa Italia, tra cui 7 centri nelle prime 7 gare. Numeri che convincono il Milan all'investimento a gennaio. Il club rossonero lo paga 35 milioni di euro, ma la sua avventura a Milanello dura appena un anno. Dopo 16 reti in 41 presenze, il club lo vende all'Hertha Berlino per 24 milioni di euro.

Ai tempi l'arrivo del polacco fu una scommessa, un giocatore che aveva fatto vedere poco o nulla. In caso di arrivo di Lewandowski invece la situazione sarebbe diversa. La punta del Barcellona rappresenterebbe una certezza per il reparto offensivo del Milan. La dirigenza sembra averlo capito, visto che per lui si parla di qualcosa in più di un semplice interesse.

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