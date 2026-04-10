Milan, ecco il piano per Goretzka: due cessioni e il ritorno di un talento

Per un colpo di questo genere, sembra essere necessaria però qualche uscita. Come raccontato in mattinata da 'Il Corriere dello Sport', in mezzo al campo sembrano essere ai saluti due rossoneri che potrebbero aiutare il club rossonero ad ottenere una cifra importante per rientrare delle spese di Goretzka. Parliamo di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek , che percepiscono rispettivamente 3 e 4 milioni di euro netti a stagione. Le loro eventuali cessioni libererebbero molto spazio salariale che permetterebbe al Milan di spingersi con forza per Goretzka.

Tra i tanti giocatori del Milan in prestito, ce n'è uno che sta brillando particolarmente in Serie B. Parliamo di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che allo Spezia si sta ritagliando un ruolo da protagonista. A fine stagione, come da accordo, il giovane rossonero tornerà a Milanello e lì verrà deciso il suo futuro. Non è da escludere che dopo il ritiro con la prima squadra, Allegri possa decidere di tenerlo come riserva a centrocampo, con l'obiettivo di farlo crescere in uno spogliatoi ricco di talenti e campioni.