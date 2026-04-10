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Milan, ecco il piano per il nuovo centrocampo: Goretzka nel mirino e il ritorno alla base di un talento

Milan, ecco il piano per Goretzka: due cessioni e il ritorno di un talento
Il Milan ha un piano per arrivare all'obiettivo Leon Goretzka: previste alcune cessioni e il ritorno a Milanello di un baby talento
Redazione

Manca sempre meno all'inizio del prossimo calciomercato estivo e le trattative cominciano a scaldarsi. Una delle più chiacchierate nelle ultime ore riguarda il forte interesse del Milan per Leon Goretzka. Come già annunciato tempo fa, il centrocampista del Bayern Monaco lascerà la Baviera dopo otto anni densi di successi. Com'è normale che sia per un giocatore del suo livello, la concorrenza non manca, persino in Italia con la Juventus interessata al giocatore.

Nonostante i tanti top club, il Milan sta lavorando da tempo per alleggerire le richieste del tedesco per regalare a Massimiliano Allegri un altro centrocampista di assoluto valore che andrebbe a comporre assieme ad Adrien Rabiot e Luka Modric un reparto titolare clamorosamente completo e di livello internazionale.

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L'affare in chiave economica

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Per un colpo di questo genere, sembra essere necessaria però qualche uscita. Come raccontato in mattinata da 'Il Corriere dello Sport', in mezzo al campo sembrano essere ai saluti due rossoneri che potrebbero aiutare il club rossonero ad ottenere una cifra importante per rientrare delle spese di Goretzka. Parliamo di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, che percepiscono rispettivamente 3 e 4 milioni di euro netti a stagione. Le loro eventuali cessioni libererebbero molto spazio salariale che permetterebbe al Milan di spingersi con forza per Goretzka.

Chi completa il reparto?

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A quel punto, col ritorno in Europa, mancherebbe qualcuno a livello numerico per completare il reparto di Massimiliano Allegri. Ecco un'idea a costo zero che potrebbe essere presa in considerazione.

Tra i tanti giocatori del Milan in prestito, ce n'è uno che sta brillando particolarmente in Serie B. Parliamo di Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che allo Spezia si sta ritagliando un ruolo da protagonista. A fine stagione, come da accordo, il giovane rossonero tornerà a Milanello e lì verrà deciso il suo futuro. Non è da escludere che dopo il ritiro con la prima squadra, Allegri possa decidere di tenerlo come riserva a centrocampo, con l'obiettivo di farlo crescere in uno spogliatoi ricco di talenti e campioni.

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