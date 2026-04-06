Continua la stagione del Milan che questa sera affronterà il Napoli nella gara valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. In vista della prossima sessione di calciomercato è interessante andare a vedere come stanno giocando e i numeri dei rossoneri prestati dal Diavolo lo scorso anno. Ecco gli aggiornamenti dopo il weekend dei vari campionati (tutti i dati del pezzo da transfermarkt.it). Non consideriamo più Jimenez e Pobega da cui il Milan ha già ottenuto i vari riscatti. Non consideriamo neanche Cissé in prestito Catanzaro e Camarda in prestito al Lecce ai box per infortuni pesanti (il primo ha finito la stagione, Camarda dovrebbe rientrare prima della fine, vedremo se giocherà ancora). Per quanto riguarda la difesa il Milan ha prestato alla Cremonese Filippo Terracciano. Ottima prima parte di stagione, poi il crollo insieme a tutta la squadra. 29 presenze con 2 gol per il classe 2003 che ha giocato 90 minuti sia contro il Parma che contro il Bologna giocando da terzino destro. La Cremonese ha un obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro in caso di salvezza. PROSSIMA SCHEDA>>>