Il Milan arriva dalla vittoria contro il Torino e resta al secondo posto con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 30 partite. Il Napoli di Antonio Conte ha recuperato praticamente tutti gli infortunati avuti in stagione e ha iniziato a vincere e convincere. Al momento è terza a quota 62 punti. L'andata fu vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri grazie ai gol di Pavlovic e Pulisic.