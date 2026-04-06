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Dove guardare Napoli-Milan oggi in tv o streaming: canale, telecronaca e orario

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Oggi alle ore 20:45, allo stadio 'Maradona' di Napoli, si disputerà Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming la partita dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Napoli-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, la sfida Napoli-Milan, valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva dalla vittoria contro il Torino e resta al secondo posto con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 30 partite. Il Napoli di Antonio Conte ha recuperato praticamente tutti gli infortunati avuti in stagione e ha iniziato a vincere e convincere. Al momento è terza a quota 62 punti. L'andata fu vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri grazie ai gol di Pavlovic e Pulisic. 

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Napoli-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Napoli-Milan su internet in streaming

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Napoli-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Pardo-Stramaccioni), può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'., però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

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Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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