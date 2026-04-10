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Milan, il colpo in attacco non si può sbagliare: Lewandowski a zero conviene più dei giovani bomber?

Milan, conviene l'affondo su Lewandowski? Il confronto con gli altri bomber
Sono tanti i nomi accostati al Milan per il ruolo di punta, tra cui spicca Lewandowski. Il polacco meglio dei giovani bomber? Il confronto
Redazione

Il Milan ha un grande obiettivo da non sbagliare nella prossima sessione di calciomercato: serve una prima punta che alzi il livello degli scorsi anni. Da troppo al Diavolo manca un numero 9 che sia di caratura internazionale, un vero centravanti che sposti gli equilibri e sia in grado di decidere le gare più difficili. Un nome che rispecchia queste caratteristiche è quello di Robert Lewandowski, che a meno di sorprese dovrebbe lasciare a zero il Barcellona il prossimo giugno.

I costi per lui non sarebbero bassi, soprattutto perché si tratta di un attaccante che ad agosto compirà 38 anni. Ma visti gli altri nomi accostati al Milan, sarebbe meglio puntare su una certezza come il polacco? Proviamo a dare una risposta al quesito.

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Kean convince poco tra costi e numeri

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Uno dei nomi più accostati al Milan nelle ultime settimane è Moise Kean. Nelle 35 partite stagionali, l'attaccante della Fiorentina ha messo a segno 9 gol e servito 4 assist, ma la sua candidatura, nonostante lo sponsor di Massimiliano Allegri, non convince del tutto.

Per strapparlo alla Fiorentina sarà necessaria una cifra molto importante, vista anche la clausola di 62 milioni di euro. Ma anche a livello di numeri, la punta azzurra non ha mai dimostrato di essere veramente costante. Solo in un campionato si è avvicinato ai 20 gol che si chiedono al prossimo 9 rossonero, ovvero lo scorso quando si è fermato a 19. Negli anni precedenti, solo con la maglia del PSG ha raggiunto la doppia cifra in campionato (13). Spendere così tanti soldi su un giocatore non così costante appare un rischio grosso.

Castro è una scommessa intrigante ma rischiosa

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Un altro giocatore finito nei radar del Milan è Santiago Castro, attaccante del Bologna. In stagione ha disputato 41 partite, mettendo a referto 11 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Anche lui appare come una grossa scommessa, vista l'età e il prezzo di circa 40 milioni che chiede la società emiliana per cederlo in estate. L'età è dalla sua parte, ma al Milan serve altro in questo momento.

Vlahovic piace ma si allontana

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L'altro grande nome finito nella lista del Milan è Dusan Vlahovic. Il serbo, accostato anche la scorsa estate al Milan è forse il preferito di Massimiliano Allegri e sembra essere vantaggioso a livello di costi visto che potrebbe liberarsi a zero. Ma nelle ultime settimane la situazione con la Juventus è cambiata: le parti stanno infatti trattando per il rinnovo, il quale sembra essere vicino.

I suoi numeri, peraltro, convincono più degli altri visto che in diversi campionati disputati ha già dimostrato di sapere arrivare a 20 gol. Ma il possibile rinnovo con la Juve rende tutto più complicato.

Lewandowski non sarà giovanissimo, ma rappresenta una certezza

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Torniamo al punto di partenza. Lewandowski, in caso decidesse di lasciare il Barcellona a parametro zero, rappresenterebbe una certezza assoluta anche in termini di leadership ed esperienza. E poi i numeri testimoniano ancora una volta la sua qualità: 39 partite in stagione 17 gol e 3 assist, con diverse presenze non dal primo minuto.

E' vero, non è più giovanissimo e difficilmente andrà avanti ancora a lungo, ma per due anni può rappresentare la certezza in attacco di cui il Milan ha disperatamente bisogno.

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