Come noto il Milan è alla ricerca di almeno un attaccante da inserire nell'organico nella prossima sessione estiva di mercato : si cerca un bomber da 20-25 gol stagionali e, secondo le ultime indiscrezioni, anche il nome di Santiago Castro del Bologna figura tra gli osservati speciali del club di Via Aldo Rossi.

Tra Moise Kean (classe 2000 della Fiorentina) e Mateo Retegui (1999 dell'Al-Qadsiah), passando per l'esperto (1988) Robert Lewandowski, che si svincolerà dal Barcellona, anche il 2004 argentino di proprietà del club felsineo stuzzica l'appetito del Diavolo. Certo, finora ha segnato 'solo' 11 gol e fornito 4 assist in 41 partite con la squadra di Vincenzo Italiano, ma è molto giovane e i margini di miglioramento sono tanti.