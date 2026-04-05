Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Castro, che ha siglato il rinnovo del contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2030 lo scorso 12 febbraio, costa circa 40 milioni di euro. Cifra che il Milan di RedBird può anche permettersi di spendere per l'acquisizione di un calciatore non ancora 22enne con uno stipendio ampiamente dentro i parametri societari.
Castro al Milan nel prossimo mercato? "Ho rinnovato poco tempo fa ..."—
Lo stesso Castro, interpellato da 'La Gazzetta dello Sport' sui 'rumors' di mercato che lo accostano al Milan, ma anche ad altri club, ha voluto commentare così come immagina il proprio futuro a breve termine. "Mancano due mesi alla fine della stagione e col Bologna sto da dio, mi sento in una vera famiglia. Per cui oggi penso solo a questa famiglia, però non mi va di dire “resterò ancora tanti anni” e fare eventuali figure di chi parla tanto per parlare. Del mercato non si sa mai ma vi ricordo che oltretutto ho rinnovato poco tempo fa, quindi …”.
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