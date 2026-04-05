PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Castro al Milan, operazione possibile? L’argentino: “Nel mercato non si sa mai, ma …”

CALCIOMERCATO MILAN

Castro al Milan, operazione possibile? L’argentino: “Nel mercato non si sa mai, ma …”

Castro al Milan, operazione possibile? L'argentino: 'Nel mercato non si sa mai, ma ...'
Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna classe 2004, è un concreto obiettivo di mercato del Milan per rinforzarsi davanti nella prossima stagione. Può lasciare i rossoblu per il Diavolo? Ecco il suo commento a 'La Gazzetta dello Sport'
Daniele Triolo Redattore 

Come noto il Milan è alla ricerca di almeno un attaccante da inserire nell'organico nella prossima sessione estiva di mercato: si cerca un bomber da 20-25 gol stagionali e, secondo le ultime indiscrezioni, anche il nome di Santiago Castro del Bologna figura tra gli osservati speciali del club di Via Aldo Rossi.

Tra Moise Kean (classe 2000 della Fiorentina) e Mateo Retegui (1999 dell'Al-Qadsiah), passando per l'esperto (1988) Robert Lewandowski, che si svincolerà dal Barcellona, anche il 2004 argentino di proprietà del club felsineo stuzzica l'appetito del Diavolo. Certo, finora ha segnato 'solo' 11 gol e fornito 4 assist in 41 partite con la squadra di Vincenzo Italiano, ma è molto giovane e i margini di miglioramento sono tanti.

LEGGI ANCHE

Castro, che ha siglato il rinnovo del contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2030 lo scorso 12 febbraio, costa circa 40 milioni di euro. Cifra che il Milan di RedBird può anche permettersi di spendere per l'acquisizione di un calciatore non ancora 22enne con uno stipendio ampiamente dentro i parametri societari.

Castro al Milan nel prossimo mercato? "Ho rinnovato poco tempo fa ..."

—  

Lo stesso Castro, interpellato da 'La Gazzetta dello Sport' sui 'rumors' di mercato che lo accostano al Milan, ma anche ad altri club, ha voluto commentare così come immagina il proprio futuro a breve termine. "Mancano due mesi alla fine della stagione e col Bologna sto da dio, mi sento in una vera famiglia. Per cui oggi penso solo a questa famiglia, però non mi va di dire “resterò ancora tanti anni” e fare eventuali figure di chi parla tanto per parlare. Del mercato non si sa mai ma vi ricordo che oltretutto ho rinnovato poco tempo fa, quindi …”.

Leggi anche
Calciomercato, anche il Milan piomba su Alajbegovic: costo, concorrenza e una curiosità
Calciomercato, Milan ingolosito dal colpo ‘alla Saelemaekers’. Ecco lo scenario plausibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA