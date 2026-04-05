Il prossimo 1° luglio aprirà, ufficialmente, i battenti la sessione estiva di calciomercato del 2026, ma il Milan si sta muovendo già adesso per intavolare le trattative da sviluppare poi con dovizia di particolari al termine della stagione in corso. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare sono alla ricerca dei giocatori giusti da regalare al tecnico Massimiliano Allegri per l'annata 2026-2027. Obiettivo: avere una rosa più profonda, completa e forte in ogni reparto, di modo da poter essere competitivi sul doppio fronte. Ovvero, Serie A e (si spera) Champions League. PROSSIMA SCHEDA