Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Alajbegovic - proveniente dal vivaio del Colonia - aveva già militato per tre stagioni, dal 2022 al 2025, nel settore giovanile del Bayer. Il club si era riservato un diritto di riacquisto sul cartellino del giocatore, venduto a titolo definitivo al RB Salisburgo per 2 milioni di euro, per il valore di soli 8 milioni di euro. Una 'recompra' esercitata, con convinzione, lo scorso 27 marzo. Dal prossimo 1° luglio, dunque, il talento bosniaco si riunirà al 'Werkself'.
Secondo quanto circola, però, il giocatore potrebbe anche non restare in Renania e partire subito. Ancora una volta a titolo definitivo, per circa 15 milioni di euro (forse anche qualcosa in più). Su di lui, ha riferito il 'CorSport', ci sono Roma, Napoli e Milan. Un elemento come Alajbegovic, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, non avrebbe spazio nella sua posizione preferita. Ma, a quanto pare, l'intenzione del Diavolo per la stagione 2026-2027 è quella di costruire una rosa completa in ogni settore, con un mix di esperienza e giovane talento.
Calciomercato, Milan su Alajbegovic: costa 15 milioni. Arriva con Bajraktarevic?—
Con il modulo che verrà soltanto dopo. Così si spiega l'interesse dei rossoneri per Alajbegovic. Ma anche per il compagno di Nazionale, il classe 2005 altrettanto bravo Esmir Bajraktarevic, di proprietà del PSV Eindhoven. Che si vada verso un Milan 'alla bosniaca', con la coppia di esterni della selezione di Sergej Barbarez a cercare gloria e luce in maglia rossonera?
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