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Calciomercato, anche il Milan piomba su Alajbegovic: costo, concorrenza e una curiosità

Calciomercato, Milan alla bosniaca: segue anche il gioiello Alajbegovic. La situazione
Kerim Alajbegovic, classe 2007, esterno offensivo bosniaco che sta giocando in questa stagione in Austria nelle fila del RB Salisburgo, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Potrebbe arrivare con il connazionale Esmir Bajraktarevic del PSV
Daniele Triolo Redattore 

Kerim Alajbegovic, classe 2007, esterno offensivo bosniaco che sta militando in questa stagione in Austria, nelle fila del RB Salisburgo, è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, spiegando come il club rossonero - nell'ultima sosta Nazionali - ha fatto visionare il giocatore dai suoi scout nelle sfide contro Galles e Italia.

Alajbegovic è uno dei talenti maggiormente in ascesa del calcio europeo. Per lui, il passaggio nella Serie A italiana potrebbe risultare quello ideale ai fini di una crescita esponenziale. Il giocatore, che finora in stagione con la squadra di proprietà del gruppo austriaco RedBull ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in 36 partite tra campionato, Europa League, preliminari di Champions League e coppa nazionale, è stato però già riscattato dal Bayer Leverkusen.

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Alajbegovic - proveniente dal vivaio del Colonia - aveva già militato per tre stagioni, dal 2022 al 2025, nel settore giovanile del Bayer. Il club si era riservato un diritto di riacquisto sul cartellino del giocatore, venduto a titolo definitivo al RB Salisburgo per 2 milioni di euro, per il valore di soli 8 milioni di euro. Una 'recompra' esercitata, con convinzione, lo scorso 27 marzo. Dal prossimo 1° luglio, dunque, il talento bosniaco si riunirà al 'Werkself'.

Secondo quanto circola, però, il giocatore potrebbe anche non restare in Renania e partire subito. Ancora una volta a titolo definitivo, per circa 15 milioni di euro (forse anche qualcosa in più). Su di lui, ha riferito il 'CorSport', ci sono Roma, Napoli e Milan. Un elemento come Alajbegovic, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, non avrebbe spazio nella sua posizione preferita. Ma, a quanto pare, l'intenzione del Diavolo per la stagione 2026-2027 è quella di costruire una rosa completa in ogni settore, con un mix di esperienza e giovane talento.

Calciomercato, Milan su Alajbegovic: costa 15 milioni. Arriva con Bajraktarevic?

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Con il modulo che verrà soltanto dopo. Così si spiega l'interesse dei rossoneri per Alajbegovic. Ma anche per il compagno di Nazionale, il classe 2005 altrettanto bravo Esmir Bajraktarevic, di proprietà del PSV Eindhoven. Che si vada verso un Milan 'alla bosniaca', con la coppia di esterni della selezione di Sergej Barbarez a cercare gloria e luce in maglia rossonera?

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