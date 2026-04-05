Secondo quanto circola, però, il giocatore potrebbe anche non restare in Renania e partire subito. Ancora una volta a titolo definitivo, per circa 15 milioni di euro (forse anche qualcosa in più). Su di lui, ha riferito il 'CorSport', ci sono Roma, Napoli e Milan. Un elemento come Alajbegovic, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, non avrebbe spazio nella sua posizione preferita. Ma, a quanto pare, l'intenzione del Diavolo per la stagione 2026-2027 è quella di costruire una rosa completa in ogni settore, con un mix di esperienza e giovane talento.