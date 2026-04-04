Calciomercato, Ceccarini: 'Il Milan ha acceso i fari su Alajbegovic'

Calciomercato Milan, Ceccarini su Alajbegovic

"II Milan però pensa anche ad un colpo in prospettiva e sta seguendo con grande attenzione Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco classe 2007 del Salisburgo, sul quale il Bayer Leverkusen ha già esercitato diritto di recompra. Su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Roma. Per ora è solo un'ipotesi ma è un giocatore sul quale il Milan sta accendendo i propri riflettori".