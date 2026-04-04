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Calciomercato, Ceccarini: “Alajbegovic per ora è solo un’ipotesi, ma il Milan…”

Calciomercato, Ceccarini: 'Il Milan ha acceso i fari su Alajbegovic'
Niccolò Ceccarini così sul possibile trasferimento di Kerim Alajbegovic al Milan: le parole del direttore di 'TMW' nel suo editoriale
Redazione PM

Nella rosa della Bosnia che ha eliminato l'Italia c'era un ragazzo del 2007 che ha catturato l'attenzione di diversi club europei: Kerim Alajbegovic. Un esterno sinistro che all'occorrenza può giocare anche dietro alla punta, 186cm di altezza che però non rispecchiano il suo stile di gioco: rapidità nello stretto e un mancino pieno di qualità, anche se ha ampiamente dimostrato di saper usare entrambi i piedi.

Secondo Niccolò Ceccarini, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul talento del Bayer Leverkusen in prestito al Red Bull Salisburgo. Ne ha parlato nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb': queste le sue parole

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"II Milan però pensa anche ad un colpo in prospettiva e sta seguendo con grande attenzione Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco classe 2007 del Salisburgo, sul quale il Bayer Leverkusen ha già esercitato diritto di recompra. Su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Roma. Per ora è solo un'ipotesi ma è un giocatore sul quale il Milan sta accendendo i propri riflettori".

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