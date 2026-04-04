Calciomercato Milan, il Barcellona prova a inserirsi per Palestra: i dettagli

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
L’Atalanta parte da una valutazione di 40 milioni di euro, cifra che potrebbe crescere in caso di asta internazionale. Gamba, fisicità e qualità tecnica ne fanno un esterno moderno, adatto ai grandi palcoscenici europei.
L’inserimento del Barcellona complica i piani dei rossoneri: per anticipare la concorrenza servirà una strategia chiara e, probabilmente, un investimento importante.
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