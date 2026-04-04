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Calciomercato, anche il Barcellona sulle tracce di Palestra: si complicano i piani del Milan?

Calciomercato Milan, il Barcellona prova a inserirsi per Palestra: i dettagli
Marco Palestra nel mirino del Barcellona: la concorrenza internazionale rischia di far lievitare eccessivamente il prezzo e mettere il Milan fuori dai giochi
Redazione PM

Il nome di Marco Palestra si scalda in vista del prossimo mercato e per il Milan la strada rischia di farsi in salita. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, anche il Barcelona avrebbe messo gli occhi sull’esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari Calcio.

Il Milan sta valutando la percorribilità della pista, ma la concorrenza è altissima. Le recenti prestazioni di Palestra  (1 gol e 4 assist in 31 presenze stagionali) hanno attirato l’interesse di diverse big di Serie A, Premier League e Liga.

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L’Atalanta parte da una valutazione di 40 milioni di euro, cifra che potrebbe crescere in caso di asta internazionale. Gamba, fisicità e qualità tecnica ne fanno un esterno moderno, adatto ai grandi palcoscenici europei.

L’inserimento del Barcellona complica i piani dei rossoneri: per anticipare la concorrenza servirà una strategia chiara e, probabilmente, un investimento importante.

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