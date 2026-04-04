Calciomercato Milan, il Barcellona prova a inserirsi per Palestra: i dettagli

Il nome di Marco Palestra si scalda in vista del prossimo mercato e per il Milan la strada rischia di farsi in salita. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, anche il Barcelona avrebbe messo gli occhi sull’esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari Calcio.

Il Milan sta valutando la percorribilità della pista, ma la concorrenza è altissima. Le recenti prestazioni di Palestra (1 gol e 4 assist in 31 presenze stagionali) hanno attirato l’interesse di diverse big di Serie A, Premier League e Liga.