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Calciomercato, Ceccarini: “Il Milan ha cominciato il corteggiamento a Goretzka, ma occhio alla concorrenza…”

Calciomercato Milan, Ceccarini: 'La concorrenza per Goretzka non manca'
Calciomercato, Niccolò Ceccarini così sul futuro di Leon Goretzka: le parole del direttore di 'TMW' nel suo editoriale
Redazione PM

Mancano ancora otto partite al termine del campionato, ma in casa Milan sono già iniziati i preparativi per la prossima stagione. La dirigenza si sta muovendo sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di caratura internazionale in vista della sempre più probabile partecipazione alla prossima Champions League.

Il nome più caldo è senza dubbio quello di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il Milan apprezza il tedesco, che vorrebbe rimanere in un grande club e gradirebbe un'avventura in Italia.

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In merito al futuro di Goretzka si è espresso anche Niccolò Ceccarini, direttore di 'Tuttomercatoweb'. Ecco, di seguito, un estratto del suo editoriale.

"Per quanto riguarda il centrocampo la società rossonera ha già cominciato il suo corteggiamento a Goretzka, che lasciando il Bayern Monaco a parametro zero ha tanti estimatori. La concorrenza anche in Italia non manca".

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