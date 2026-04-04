Calciomercato Milan, Ceccarini: 'La concorrenza per Goretzka non manca'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Calciomercato Milan, Ceccarini sul futuro di Goretzka—
In merito al futuro di Goretzka si è espresso anche Niccolò Ceccarini, direttore di 'Tuttomercatoweb'. Ecco, di seguito, un estratto del suo editoriale.
"Per quanto riguarda il centrocampo la società rossonera ha già cominciato il suo corteggiamento a Goretzka, che lasciando il Bayern Monaco a parametro zero ha tanti estimatori. La concorrenza anche in Italia non manca".
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