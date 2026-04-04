Calciomercato Milan, dalla Spagna: 'Vlahovic vicino al rinnovo'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Vlahovic: rinnovo vicino, pista Milan in salita—
La Juventus, nonostante una stagione complicata e la lotta ancora aperta per la Champions, punta sulla continuità: è atteso anche il rinnovo di Luciano Spalletti per altre due stagioni. Un segnale chiaro di stabilità tecnica.
Per il Milan, che nelle scorse settimane era stato accostato a Vlahovic anche in ottica reunion con Allegri, lo scenario cambia. Con il rinnovo sempre più probabile, la suggestione rossonera perde forza. Salvo colpi di scena, il futuro del centravanti sembra destinato a restare a Torino.
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