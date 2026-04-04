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Calciomercato, novità dalla Spagna sul futuro di Vlahovic: si raffredda la pista Milan

Calciomercato Milan, dalla Spagna: 'Vlahovic vicino al rinnovo'
Dalla Spagna rilanciano sulla permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus: si abbassano le possibilità di vedere l'attaccante serbo con la maglia del Milan
Redazione PM

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Dusan Vlahovic e, indirettamente, anche sulle strategie del Milan. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, l’attaccante serbo sarebbe vicino al rinnovo con la Juventus, allontanando così le ipotesi di un trasferimento al Diavolo in estate.

Le indiscrezioni parlano di un’intesa ormai nelle fasi finali, con il giocatore che avrebbe già confidato ai compagni la volontà di proseguire in bianconero. Decisiva la disponibilità ad accettare una significativa riduzione dell’ingaggio, condizione ritenuta imprescindibile dal club.

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La Juventus, nonostante una stagione complicata e la lotta ancora aperta per la Champions, punta sulla continuità: è atteso anche il rinnovo di Luciano Spalletti per altre due stagioni. Un segnale chiaro di stabilità tecnica.

Per il Milan, che nelle scorse settimane era stato accostato a Vlahovic anche in ottica reunion con Allegri, lo scenario cambia. Con il rinnovo sempre più probabile, la suggestione rossonera perde forza. Salvo colpi di scena, il futuro del centravanti sembra destinato a restare a Torino.

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