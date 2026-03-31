PIANETAMILAN news milan interviste Paganini: “Kean è più vicino al Milan, per quello che so io”

INTERVISTE

Paganini: “Kean è più vicino al Milan, per quello che so io”

Paganini: “Kean è più vicino al Milan, per quello che so io” - immagine 1
Paolo Paganini ha voluto spendere alcune parole sul futuro di alcuni attaccanti: Moise Kean al Milan? Le parole del giornalista...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista sportivo Paolo Paganini ha voluto spendere alcune parole sul futuro di alcuni attaccanti della Serie A. Durante la chiacchierata, Paganini ha voluto parlare anche di Moise Kean, ex attaccante della Juventus ora alla Fiorentina accostato molto frequentemente al Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Paganini

—  

E chi potrebbe prendere l'Inter se va via Thuram?

"Secondo me l'Inter se va via Thuram e monetizza con Bastoni, può riprendere Lookman. Kean è più vicino al Milan, per quello che so io. Retegui? Il problema è che sta facendo il campionato in Arabia, quindi ci vuole gente che torna con l'intensità giusta". 

LEGGI ANCHE

Non è stato mai nascosto, infatti, il forte apprezzamento di Massimiliano Allegri per l'attaccante della Fiorentina. Sarà lui il prossimo attaccante rossonero? Vedremo nelle prossime settimane se qualcosa cambierà.

Leggi anche
Piantanida: “Douvikas al Milan non ce lo vedo. Nazionale? Dimarco uomo chiave”
Ex Milan, Conceicao: “Ricordo una grande tristezza in quel famoso 5 maggio 2002”

© RIPRODUZIONE RISERVATA