Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista sportivo Paolo Paganini ha voluto spendere alcune parole sul futuro di alcuni attaccanti della Serie A. Durante la chiacchierata, Paganini ha voluto parlare anche di Moise Kean , ex attaccante della Juventus ora alla Fiorentina accostato molto frequentemente al Milan di Massimiliano Allegri . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Secondo me l'Inter se va via Thuram e monetizza con Bastoni, può riprendere Lookman. Kean è più vicino al Milan, per quello che so io. Retegui? Il problema è che sta facendo il campionato in Arabia, quindi ci vuole gente che torna con l'intensità giusta".