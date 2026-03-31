Sergio: «Dei miei figli, Sérgio (junior) è un terzino destro, Moisés è un’ala destra, Rodrigo è un’ala destra e anche Francisco lo è, come me. Giochiamo tutti a destra, ma siamo tuttidiversi. Francisco è mancino e ha uno stile diverso dal mio; prospera nelle situazioni didribbling e sbilanciare le difese. Ha molto carattere. Io ero più un giocatore da cross; le ali non giocavano sul piede ‘invertito’ allora. Oggi le ali rientrano per cercare il tiro. Io ero destro e giocavo a destra, ma segnavo molto anche con il sinistro».

Francisco: «Abbiamo molto in comune e ho guardato molti video di papà. Era incredibile. E ha fatto tutto questo dopo un’infanzia molto difficile. Suo padre lavorava nei cantieri. Durante le vacanze, papà lo aiutava lì e al mercato. È cresciuto in una famiglia molto modesta affrontando difficoltà economiche. Ora ha uno stadio intitolato a lui a Taveiro, Coimbra, vicino a dove è cresciuto. Papà e io abbiamo somiglianze come giocatori. Essere aggressivi in campo, non perdere i duelli, essere veloci, larghi, dribblare, esplosivi, crossare – papà con entrambi i piedi. Papà era robusto per essere un’ala. La genetica ha fatto la sua parte. Io amo l’uno contro uno, il dribbling, creare, sbilanciare l’avversario. Queste sono le

caratteristiche che mi definiscono come giocatore. Sono irriverente, non sai cosa farò in

campo. Ho equilibrio. Devo ancora crescere e migliorare in tutto per realizzare il mio potenziale».

Sui momenti duri fuori dal campo — Sergio: «La delusione di perdere un campionato e quelle partite che hanno portato alla

perdita dei titoli. Ricordo una grande tristezza in quel famoso 5 maggio 2002 con l’Inter.

Penso che sia stato il momento più difficile: eravamo stati in testa per tutta la stagione — io ho avuto qualche infortunio — ma eravamo una grande squadra e abbiamo perso l’ultima partita contro la Lazio, perdendo il campionato a favore della Juventus. Da allenatore? Il mio primo titolo di campione con il Porto (2017-18) è stato un momento molto speciale.

Ha interrotto la striscia di quattro titoli consecutivi del Benfica. Da giocatore ho contribuito ai cinque campionati consecutivi del Porto, la serie più vincente nella storia del club, e da allenatore ho vinto tre campionati con il Porto, l’ultimo dei quali è stato il 30º nella storia del club. Questi momenti rappresentano il culmine del duro lavoro e della passione. E ci sono momenti difficili anche da allenatore: una sconfitta o l’altra lascia sempre il segno. Ho vinto il 70 per cento delle finali a cui ho partecipato. Ce ne sono alcune che ho perso, ed è stato quasi sempre ai rigori. Perdere contro lo Sporting a Jamor (lo Stadio Nazionale, dove si gioca la finale della Coppa del Portogallo) due volte ai rigori, la prima con lo SC Braga e la seconda con il Porto — quelli sono stati momenti dolorosi. Sono soprattutto i rigori…».