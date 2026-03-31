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Salihamidzic esalta Alajbegovic: “È un talento generazionale, nessuno dubita che avrà un futuro abbagliante”

Salihamidzic: 'Alajbegovic è un talento generazionale, in futuro...'
Hasan Salihamidzic così su Kerim Alajbegovic: le parole dell'ex centrocampista di Juventus e Bayern Monaco ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'
Redazione PM

L'ex centrocampista bosniaco Hasan Salihamidzic si è espresso su Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 che è finito nel mirino del Milan. Di seguito, le sue parole rilasciate alla 'Gazzetta dello Sport'.

Le parole di Salihamidzic su Alajbegovic

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Su Alajbegovic: "Non so se giocherà titolare o meno, ma è un talento generazionale: nessuno dubita che avrà un futuro abbagliante. In squadra ha un campione come Dzeko, la cui leadership può servirgli. Ma non è l’unico, ci sono tanti giovani che, se in giornata, sanno cambiare le partite: Bajraktarevic si sta facendo notare al Psv, Demirovic ha qualche anno in più ma è una certezza allo Stoccarda".

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Sul Milan di Gattuso: "Col suo Milan incredibile ha eliminato il mio Bayern nel 2007. Poi, quando sono venuto alla Juve, ce le siamo suonate per bene: mi piaceva perché aveva un carattere tosto come il mio, sapeva trascinare. Ora in panchina lo vedo furbo e intelligente, molto preparato. Accanto ha sempre Gigi Buffon: a Torino avevo un rapporto ottimo, è rimasta la stima anche se non ci telefoniamo da un po’. Sento più Giorgio Chiellini, che adesso ha molto da fare con il nuovo lavoro...".

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