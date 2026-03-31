Salihamidzic: 'Alajbegovic è un talento generazionale, in futuro...'

Sul Milan di Gattuso: "Col suo Milan incredibile ha eliminato il mio Bayern nel 2007. Poi, quando sono venuto alla Juve, ce le siamo suonate per bene: mi piaceva perché aveva un carattere tosto come il mio, sapeva trascinare. Ora in panchina lo vedo furbo e intelligente, molto preparato. Accanto ha sempre Gigi Buffon: a Torino avevo un rapporto ottimo, è rimasta la stima anche se non ci telefoniamo da un po’. Sento più Giorgio Chiellini, che adesso ha molto da fare con il nuovo lavoro...".