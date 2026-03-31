Gianni Rivera, leggenda del Milan ( ha giocato in rossonero dal 1960 al 1979), ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero, dopo aver parlato di Milan, ha voluto spendere alcune parole anche su Gennaro Gattuso, ex rossonero diventato CT dell'Italia. Ecco, di seguito, le sue parole:
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PIANETAMILAN news milan interviste Rivera: “Gattuso? Serio e solido. Sta lavorando bene e tutti lo seguono”
INTERVISTE
Rivera: “Gattuso? Serio e solido. Sta lavorando bene e tutti lo seguono”
Gianni Rivera, ex Milan, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport': le sue parole su Gennaro Gattuso, ex rossonero ora CT dell'Italia
Milan, parla Rivera—
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Su Gattuso: “È serio e solido. A Milano direbbero un 'bel fioeu'. Ha vissuto altri momenti importanti: Campione del Mondo con la Nazionale, Campione d’Europa col Milan. È il tecnico e non deve piacere a me. Deve guidare la squadra e vincere. Gattuso sta lavorando bene. Punta anche sui giovani, ha la fiducia del gruppo. Lo seguono. Poi c’è un’altra cosa che si vede: la grinta. È riuscito a trasmettere la passione e la grande voglia a tutti. Sono uniti, concentrati, si nota persino quando cantano l’inno. Belli, veramente”.
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