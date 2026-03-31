Su Gattuso: “È serio e solido. A Milano direbbero un 'bel fioeu'. Ha vissuto altri momenti importanti: Campione del Mondo con la Nazionale, Campione d’Europa col Milan. È il tecnico e non deve piacere a me. Deve guidare la squadra e vincere. Gattuso sta lavorando bene. Punta anche sui giovani, ha la fiducia del gruppo. Lo seguono. Poi c’è un’altra cosa che si vede: la grinta. È riuscito a trasmettere la passione e la grande voglia a tutti. Sono uniti, concentrati, si nota persino quando cantano l’inno. Belli, veramente”.