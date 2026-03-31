Gianni Rivera, leggenda del Milan, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport': le sue parole sul Milan e Leao...

Gianni Rivera, vera e propria leggenda del Milan (1960-1979), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole su temi diversi. Dopo aver parlato della poca presenza di giocatori italiani nel Milan, la leggenda rossonera ha svelato un retroscena legato al ruolo di allenatore. Dopodiché, il 'Golden boy' ha voluto parlare di Rafael Leao, numero 10 rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: