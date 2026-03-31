Gianni Rivera, vera e propria leggenda del Milan (1960-1979), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole su temi diversi. Dopo aver parlato della poca presenza di giocatori italiani nel Milan, la leggenda rossonera ha svelato un retroscena legato al ruolo di allenatore. Dopodiché, il 'Golden boy' ha voluto parlare di Rafael Leao, numero 10 rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:
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PIANETAMILAN news milan interviste Rivera: “Farina mi chiamò per diventare allenatore del Milan. Leao? Io lo aiuterei”
INTERVISTE
Rivera: “Farina mi chiamò per diventare allenatore del Milan. Leao? Io lo aiuterei”
Gianni Rivera, leggenda del Milan, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport': le sue parole sul Milan e Leao...
Milan, parla Rivera—
Sulla possibilità di diventare allenatore del Milan: “Ai tempi della presidenza Farina, a metà anni Ottanta potevo diventare il tecnico del Milan, poi Berlusconi mi propose di diventare il presidente dei Milan club. Che fare? Ho lasciato, sono entrato in politica, sono diventato parlamentare e ho seguito il Milan da lontano”.
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Su Leao: “Beh, io lo aiuterei. Farebbe tanti gol, ama attaccare gli spazi, sarebbe la mia freccia ideale”.
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