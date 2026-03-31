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Verso Bosnia-Italia, Donadoni: “La giusta preoccupazione ci deve essere. Sarà la testa a fare la differenza”

Bosnia-Italia, Donadoni: 'Più che il fisico, sarà la testa a fare la differenza'
In vista della finale playoff per i prossimi Mondiali Bosnia-Italia, l'ex C.t. azzurro Roberto Donadoni ha parlato a "Radio Anch'io Sport". Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Domani sera si decideranno le sorti dell'Italia. Alle 20:45, a Zenica, la Nazionale del C.t. Gennaro Gattuso sarà ospite della Bosnia per la finale playoff che decreterà quale tra queste due Nazionali staccherà il pass per i prossimi Mondiali. A parlare del tema anche l'ex giocatore del Milan ed ex C.t. azzurro Roberto Donadoni, ospite di "Radio Anch'io Sport" a 'Rai Radio 1'. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sulla partita: "La giusta preoccupazione ci deve essere, in palio c'è una posta importante. Vale per noi come per loro. Poi il campo determinerà. Loro hanno speso qualcosa in più dal punto di vista fisico contro il Galles, ma sono quelle partite in cui l'aspetto fisico passa un po' in secondo piano, sarà la testa a fare la differenza".

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Infine, sul clima che gli Azzurri incontreranno a Zenica: "Se hai il tempo di pensare all'ambiente, vuol dire distogliere sul focus della partita. Più sono concentrato su quello che deve fare, meno ho distrazioni. Mi è capitato di fare finali di Champions con 80-90mila spettatori e non ricordare che c'era tutta quella gente. Più saremo bravi a estraniarci da questo contesto, più useremo le energie per fare in modo che la partita vada come ci siamo prefissati. Questo i nostri giocatori lo sanno. L'aspetto climatico può essere difficile, con pioggia e neve. Ma potrà incidere per noi e per loro".

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