Bosnia-Italia, Donadoni: 'Più che il fisico, sarà la testa a fare la differenza'

Infine, sul clima che gli Azzurri incontreranno a Zenica: "Se hai il tempo di pensare all'ambiente, vuol dire distogliere sul focus della partita. Più sono concentrato su quello che deve fare, meno ho distrazioni. Mi è capitato di fare finali di Champions con 80-90mila spettatori e non ricordare che c'era tutta quella gente. Più saremo bravi a estraniarci da questo contesto, più useremo le energie per fare in modo che la partita vada come ci siamo prefissati. Questo i nostri giocatori lo sanno. L'aspetto climatico può essere difficile, con pioggia e neve. Ma potrà incidere per noi e per loro".