Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolar modo del colpo Kostic dal Partizan Belgrado. Ecco le sue parole su 'YouTube'

Il Milan è pronto a tornare in campo a Milanello per preparare al meglio la prossima sfida contro il Napoli. Seconda e terza forza del campionato di Serie A si sfidano per decidere chi sarà la vera avversaria dell'Inter per la corsa Scudetto in questo finale di stagione. Il Diavolo però lavora già per il calciomercato e per il futuro. Domenica il club ha svolto le visite mediche per il classe 2007 Kostic in arrivo dal Partizan Belgrado.