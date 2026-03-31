Il Milan è pronto a tornare in campo a Milanello per preparare al meglio la prossima sfida contro il Napoli. Seconda e terza forza del campionato di Serie A si sfidano per decidere chi sarà la vera avversaria dell'Inter per la corsa Scudetto in questo finale di stagione. Il Diavolo però lavora già per il calciomercato e per il futuro. Domenica il club ha svolto le visite mediche per il classe 2007 Kostic in arrivo dal Partizan Belgrado.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti entusiasta: “Io credo molto in Kostic, ma soprattutto credo molto nell’operazione”
CALCIOMERCATO MILAN
Pellegatti entusiasta: “Io credo molto in Kostic, ma soprattutto credo molto nell’operazione”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolar modo del colpo Kostic dal Partizan Belgrado. Ecco le sue parole su 'YouTube'
LEGGI ANCHE: Ecco perché il Milan cerca Zaniolo: la statistica che stupisce. Costo, stipendio e numeri>>>
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato così su 'YouTube' di questa operazione: "Kostic è un giocatore del Milan. 3,5 milioni di euro più 4,5 milioni di euro di bonus, già firmato, già depositato il contratto. Io credo molto in Kostic, ma soprattutto credo molto nell'operazione. 3,5 per un 2007 ha già segnato 10 gol nel Partizan Belgrado. Credo molto in questo giocatore ed è una operazione perfetta. L'operazione André non mi aveva mai convinto". Kostic dovrebbe essere aggregato in estate al Milan Futuro, ma potrebbe fare il salto in prima squadra molto presto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA