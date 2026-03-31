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Caos Partizan Belgrado sull’affare Kostic: il Milan rischia? Ecco la verità

Calciomercato Milan, Kostic rischia di saltare? Il caos Partizan e non solo
Calciomercato Milan, Kostic ha già svolto le visite mediche con i rossoneri, mai ieri è esploso il caos in casa Partizan Belgrado. Ecco tutti i dettagli da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Domenica il Milan ha accolto a Milano il giovane attaccante Kostic che si appresta a diventare il primo colpo del calciomercato estivo rossonero. L'attaccante del Partizan Belgrado ha svolto le visite mediche e arriverà a stagione terminata per lavorare con il nuovo gruppo rossonero. Ieri si è alzata una polveriera importante interna al club serbo (leggi qui di che si tratta). Parole importanti che hanno fatto anche pensare a un possibile stop della trattativa di calciomercato.

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Come scrive 'Tuttosport' sarebbe 'solo' una faida interna al Partizan Belgrado che non dovrebbe interferire in alcun modo sul trasferimento di Kostic al Milan. Da Casa Milan farebbero sapere di come tutti i documenti siano al loro posto, con la trattativa di calciomercato che non sarebbe in alcun modo a rischio. Ecco i costi e i dettagli del calcio: 3,5 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore ai quali se ne aggiungeranno 4,5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

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