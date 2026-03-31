Calciomercato Milan, Kostic rischia di saltare? Il caos Partizan e non solo

Come scrive 'Tuttosport' sarebbe 'solo' una faida interna al Partizan Belgrado che non dovrebbe interferire in alcun modo sul trasferimento di Kostic al Milan. Da Casa Milan farebbero sapere di come tutti i documenti siano al loro posto, con la trattativa di calciomercato che non sarebbe in alcun modo a rischio. Ecco i costi e i dettagli del calcio: 3,5 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore ai quali se ne aggiungeranno 4,5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.