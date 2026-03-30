"Se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere a tutti i membri del Consiglio di essere assolutamente contrario ad accettare un'offerta così irrisoria. Questo comportamento costituisce una grave violazione dello statuto societario, considerando che, in virtù della mia funzione e delle mie competenze ben definite, sono responsabile dell'intero settore sportivo del club, comprese le questioni relative alla politica di mercato e alla crescita dei giocatori".

Mijatovic: «Tutti i nostri giocatori hanno clausole rescissorie multimilionarie»

"È questo il modo in cui il club intende operare in futuro, vendendo i suoi calciatori più promettenti a parametro zero? Avete preso questa decisione nonostante il resto del Consiglio di Amministrazione, guidato da Rasim Ljajić, sappia che negli ultimi mesi ho avuto intensi contatti e colloqui con i rappresentanti di diverse squadre dei cinque principali campionati europei, riguardo ad alcuni dei nostri giovani giocatori, tra cui Kostić, e che ho chiarito a tutti che tutti i nostri giocatori hanno clausole di rescissione multimilionarie e che la politica del club è quella di valorizzare adeguatamente il loro talento e il loro potenziale calcistico".