Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova
LEGGI ANCHE
"Se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere a tutti i membri del Consiglio di essere assolutamente contrario ad accettare un'offerta così irrisoria. Questo comportamento costituisce una grave violazione dello statuto societario, considerando che, in virtù della mia funzione e delle mie competenze ben definite, sono responsabile dell'intero settore sportivo del club, comprese le questioni relative alla politica di mercato e alla crescita dei giocatori".
Mijatovic: «Tutti i nostri giocatori hanno clausole rescissorie multimilionarie»—
"È questo il modo in cui il club intende operare in futuro, vendendo i suoi calciatori più promettenti a parametro zero? Avete preso questa decisione nonostante il resto del Consiglio di Amministrazione, guidato da Rasim Ljajić, sappia che negli ultimi mesi ho avuto intensi contatti e colloqui con i rappresentanti di diverse squadre dei cinque principali campionati europei, riguardo ad alcuni dei nostri giovani giocatori, tra cui Kostić, e che ho chiarito a tutti che tutti i nostri giocatori hanno clausole di rescissione multimilionarie e che la politica del club è quella di valorizzare adeguatamente il loro talento e il loro potenziale calcistico".
«Questa cessione crea un pericoloso precedente»—
"Sono dell'opinione che questa cessione crei un pericoloso precedente. Si rischia un impatto estremamente negativo sulla percezione del valore dei nostri giovani giocatori sul mercato calcistico. In qualità di vicepresidente di una delle più grandi istituzioni sportive di questa regione, il Partizan Football Club, mi aspetto la massima trasparenza non solo per quanto riguarda questo trasferimento, ma anche per l'intera gestione del club, e che ciò avvenga nel più breve tempo possibile".
LEGGI ANCHE: De Zerbi a un passo dal Tottenham: la storia di un allenatore cresciuto nelle giovanili del Milan >>>
"Allo stesso tempo, mi appello ancora una volta al resto della dirigenza. C'è un'evidente incapacità di reperire le risorse finanziarie necessarie al normale funzionamento del club, e in modo non lesivo dei suoi interessi, nonché in violazione dei principi statutari. Bisogna convocare al più presto e senza indugio un'Assemblea straordinaria del club al fine di definire chiaramente il percorso e la strategia che un club così importante e serio come I'FK Partizan dovrebbe seguire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA