Milan, Leao si sta preparando per recuperare al massimo dal suo infortunio: il portoghese si è fatto male nel primo tempo di Torino-Milan dell'8 dicembre scorso. Un'infiammazione all'adduttore tanto che si parla di pubalgia, un problema difficile da gestire e da cui è difficile anche uscire fuori. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il portoghese è all'estero da otto giorni e mercoledì era in Portogallo dove ha visto anche i suoi gemelli. A seguire i suoi progressi il preparato Francisco Martins.