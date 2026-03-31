Come scrive la rosea il Milan si fiderebbe seguendo tutto a distanza con la staff medico rossonero rimasto in contatto per seguire i progressi di Leao. Rafa sarà disponibile per Napoli-Milan del lunedì di Pasquetta? Secondo la rosa ci sarebbero buoine possibilità con Leao che vorrebbe esserci, ma la decisione andrà presa di comune accordo tra il giocatore, Allegri e i medici rossoneri. Leao dovrebbe tornare domani a Milanello per iniziare il lavoro verso la sfida contro i partenopei di Antonio Conte.
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