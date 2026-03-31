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NAPOLI-MILAN

Leao e l’infortunio: ecco quando torna a Milanello e cosa filtra verso Napoli-Milan

Infortunio Leao, atteso il rientro a Milanello: ecco cosa filtra verso Napoli-Milan
Napoli-Milan, Leao è stato all'estero in questi giorni per recuperare al massimo dal suo infortunio all'adduttore. Ecco cosa filtra in vista della partita di lunedì. Notizie da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Leao si sta preparando per recuperare al massimo dal suo infortunio: il portoghese si è fatto male nel primo tempo di Torino-Milan dell'8 dicembre scorso. Un'infiammazione all'adduttore tanto che si parla di pubalgia, un problema difficile da gestire e da cui è difficile anche uscire fuori. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il portoghese è all'estero da otto giorni e mercoledì era in Portogallo dove ha visto anche i suoi gemelli. A seguire i suoi progressi il preparato Francisco Martins.

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Come scrive la rosea il Milan si fiderebbe seguendo tutto a distanza con la staff medico rossonero rimasto in contatto per seguire i progressi di Leao. Rafa sarà disponibile per Napoli-Milan del lunedì di Pasquetta? Secondo la rosa ci sarebbero buoine possibilità con Leao che vorrebbe esserci, ma la decisione andrà presa di comune accordo tra il giocatore, Allegri e i medici rossoneri. Leao dovrebbe tornare domani a Milanello per iniziare il lavoro verso la sfida contro i partenopei di Antonio Conte.

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