L'inchiesta sulla vendita di San Siro, si legge, ipotizza la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto di ufficio. Le perquisizioni odierne sarebbero state necessarie a seguito di sviluppi dei contenuti delle chat e delle mail raccolte nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Come scrive 'Il Giornale':"L'ipotesi da verificare è che la vendita del Meazza a Inter e Milan sia stata un'operazione che possa aver favorito gli interessi privati a scapito dell'interesse pubblico".
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