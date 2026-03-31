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Vendita San Siro, nuove perquisizioni e indagati: “Inter e Milan favoriti dal Comune”

Inchiesta sulla vendita di San Siro: in corso nuove perquisizioni. I dettagli
Ulteriori ostacoli in vista per il nuovo stadio San Siro di Milan e Inter? In corso nuove perquisizioni in merito all'inchiesta sulla vendita dell'impianto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Altri possibili ostacoli per il nuovo stadio San Siro per Milan e Inter? Come scrive 'Il Giornale' per l'indagine sulla vendita di San Siro sarebbero in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. "Tra gli indagati ci sarebbero anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter", scrive 'Il Giornale'.

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L'inchiesta sulla vendita di San Siro, si legge, ipotizza la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto di ufficio. Le perquisizioni odierne sarebbero state necessarie a seguito di sviluppi dei contenuti delle chat e delle mail raccolte nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Come scrive 'Il Giornale':"L'ipotesi da verificare è che la vendita del Meazza a Inter e Milan sia stata un'operazione che possa aver favorito gli interessi privati a scapito dell'interesse pubblico".

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