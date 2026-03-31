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Gabbia rischia di saltare Napoli-Milan: il punto sugli infortuni rossoneri

Napoli-Milan, il punto sugli infortuni rossoneri: Loftus-Cheek recuperato. Dubbi per Gabbia
Napoli-Milan, domani la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo tre giorni di stop. Il punto sugli infortuni: Gabbia in forte dubbio. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Verso Napoli-Milan: i rossoneri inizieranno la settimana verso la sfida di Pasquetta con la ripresa dei lavori a Milanello prevista per domani pomeriggio dopo tre giorni di stop e riposo. Spazio e focus sugli infortuni in casa rossonera con Leao che tornerà a Milano e verrà valutato. Ruben Loftus-Cheek come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ha recuperato in anticipo dal trauma facciale rimediato contro il Parma dopo lo scontro con il portiere Corvi che ha portato all'operazione chirurgica. Il centrocampista inglese dovrebbe tornare a disposizione di Allegri proprio per Napoli e dovrebbe giocare con un dispositivo di protezione su misura.

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L'altro giocatore che manca da parecchi giorni per infortunio è Matteo Gabbia che a inizio marzo è stato operato per un'ernia inguinale. Come sottolinea la rosea anche il difensore del Milan starebbe lavorando in questi giorni, ma sarebbe in forte dubbio per Napoli-Milan con molti più dubbi sulla sua disponibilità per la sfida. Pronti i rienti anche dalle nazionali: i primi sarebbero Maignan, Rabiot, Pavlovic e Odogu. Il programma prevede tutte sedute pomeridiane eccezion fatta per l’allenamento di sabato dove il Milan si allenerà di mattina.

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