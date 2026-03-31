Verso Napoli-Milan: i rossoneri inizieranno la settimana verso la sfida di Pasquetta con la ripresa dei lavori a Milanello prevista per domani pomeriggio dopo tre giorni di stop e riposo. Spazio e focus sugli infortuni in casa rossonera con Leao che tornerà a Milano e verrà valutato. Ruben Loftus-Cheek come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ha recuperato in anticipo dal trauma facciale rimediato contro il Parma dopo lo scontro con il portiere Corvi che ha portato all'operazione chirurgica. Il centrocampista inglese dovrebbe tornare a disposizione di Allegri proprio per Napoli e dovrebbe giocare con un dispositivo di protezione su misura.