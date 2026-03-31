L'altro giocatore che manca da parecchi giorni per infortunio è Matteo Gabbia che a inizio marzo è stato operato per un'ernia inguinale. Come sottolinea la rosea anche il difensore del Milan starebbe lavorando in questi giorni, ma sarebbe in forte dubbio per Napoli-Milan con molti più dubbi sulla sua disponibilità per la sfida. Pronti i rienti anche dalle nazionali: i primi sarebbero Maignan, Rabiot, Pavlovic e Odogu. Il programma prevede tutte sedute pomeridiane eccezion fatta per l’allenamento di sabato dove il Milan si allenerà di mattina.
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