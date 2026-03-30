Napoli-Milan non è solo un big match, ma un vero e proprio scontro scudetto, e Luka Modric lo sa bene: il croato crede nella rimonta

Napoli-Milan non è solo un big match, ma un vero e proprio scontro tra due stelle del calcio: Luka Modric e Kevin De Bruyne. Come riferito dalla gazzetta dello Sport, se per il centrocampista belga il rientro in campo è stato molto ma molto difficile, il croato non ha mai lasciato il Milan e, archiviata la sosta delle Nazionali, si concentrerà solamente sui rossoneri.