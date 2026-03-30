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RASSEGNA STAMPA

Verso Napoli-Milan, Modric sfida De Bruyne: al Maradona con un record personale

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Napoli-Milan non è solo un big match, ma un vero e proprio scontro scudetto, e Luka Modric lo sa bene: il croato crede nella rimonta
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Napoli-Milan non è solo un big match, ma un vero e proprio scontro tra due stelle del calcio: Luka Modric e Kevin De Bruyne. Come riferito dalla gazzetta dello Sport, se per il centrocampista belga il rientro in campo è stato molto ma molto difficile, il croato non ha mai lasciato il Milan e, archiviata la sosta delle Nazionali, si concentrerà solamente sui rossoneri.

Milan, scalpita Modric

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Modric fa ritorno al Maradona di Napoli per la terza volta dopo due vittorie ai tempi del Real Madrid. Lo score, ovviamente, è positivo: nel 2016-2017 3 nel 2023-2024 riuscì, a fine stagione, ad alzare un trofeo con la camiseta blanca. Sarà la stessa storia anche quest'anno?

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Nonostante i numerosi trofei vinti a Madrid, ben 28, il Pallone d'oro del 2018 non vuole ancora fermarsi: con il Milan punta ad arricchire il proprio palmares, credendo sempre di più alla rimonta scudetto.

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