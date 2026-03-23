Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nessuno stadio nuovo a San Donato: il Milan dovrà rimborsare le spese per il progetto al comune

ULTIME MILAN NEWS

Nessuno stadio nuovo a San Donato: il Milan dovrà rimborsare le spese per il progetto al comune

Milan, niente stadio a San Donato: previsto rimborso spese dal club
Salta lo stadio a San Donato: il Comune chiede il rimborso spese al Milan. Intanto si valuta un futuro progetto legato a NBA Europe
Redazione

Il progetto del nuovo stadio del Milan nell'area San Francesco di San Donato è definitivamente tramontato. Come ben noto, il club di Via Aldo Rossi, assieme all'Inter, costruirà il nuovo impianto nella zona di 'San Siro', area ufficialmente acquistata dai due club negli scorsi mesi. 'Il Giorno' oggi in edicola riporta una conseguenza economica legata a questa idea del club rossonero ormai accantonata.

Niente stadio a San Donato, le conseguenze economiche

—  

Il Comune di San Donato ha infatti quantificato in 74.360 euro i costi sostenuti per esaminare la proposta per lo stadio nuovo: una cifra legata a consulenze, analisi tecniche e procedure amministrative necessarie alla valutazione del progetto.

LEGGI ANCHE

La richiesta di rimborso è stata inviata a 'Sportlifecity', società controllata in larga parte dal club rossonero, in base a un accordo che prevedeva la copertura delle spese in caso di mancata realizzazione del progetto, fino a un tetto massimo fissato a 220 mila euro. A comunicarlo è stato il sindaco Francesco Squeri durante l'ultimo consiglio comunale.

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Bennacer torna dall'infortunio. Comotto sempre titolare >>>

Dopo l'abbandono del piano, resta ora da capire quale sarà il futuro dell'area. Tra le ipotesi prende quota anche quella legata al basket, con l'idea di un possibile palazzetto in linea con NBA Europe. Sia Milan che Inter sono molto interessate a far parte del progetto che la lega statunitense di basket vuole lanciare in Europa. Peraltro, l'area si presta bene per un nuovo impianto sportivo. Staremo a vedere se nei prossimi mesi ci saranno novità sotto questo punto di vista.

Leggi anche
Milan, Zazzaroni: “Quanto mi fanno ridere gli anti-allegriani. 63 punti sono un autentico...
Marinozzi: “Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA