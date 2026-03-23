Milan, niente stadio a San Donato: previsto rimborso spese dal club

La richiesta di rimborso è stata inviata a 'Sportlifecity', società controllata in larga parte dal club rossonero, in base a un accordo che prevedeva la copertura delle spese in caso di mancata realizzazione del progetto , fino a un tetto massimo fissato a 220 mila euro. A comunicarlo è stato il sindaco Francesco Squeri durante l'ultimo consiglio comunale.

Dopo l'abbandono del piano, resta ora da capire quale sarà il futuro dell'area. Tra le ipotesi prende quota anche quella legata al basket, con l'idea di un possibile palazzetto in linea con NBA Europe. Sia Milan che Inter sono molto interessate a far parte del progetto che la lega statunitense di basket vuole lanciare in Europa. Peraltro, l'area si presta bene per un nuovo impianto sportivo. Staremo a vedere se nei prossimi mesi ci saranno novità sotto questo punto di vista.