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Milan, Zazzaroni: “Quanto mi fanno ridere gli anti-allegriani. 63 punti sono un autentico miracolo”

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Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha parlato del Milan e di Massimiliano Allegri sulle colonne del suo giornale: queste le sue dichiarazioni
Redazione PM

Grazie alla vittoria ottenuta contro il Torino, il Milan ha raggiunto quota 63 punti, gli stessi ottenuti al termine della scorsa stagione. Un dato che certifica ancora una volta il valore aggiunto che Massimiliano Allegri ha portato da quando si è seduto sulla panchina rossonera. Il Diavolo ha cambiato faccia rispetto allo scorso anno, e il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina tiene ancora aperta una piccola speranza di Scudetto. Leao e compagni sono a -6 dalla vetta a 8 partite dal traguardo: il vantaggio dei nerazzurri è ancora cospicuo, ma ora il primo posto non è più così al sicuro.

Mian, Zazzaroni elogia Allegri

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Al termine della 30ª giornata di Serie A, Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulle principali sfide del weekend sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Ecco, di seguito, le sue parole sul Milan e su Massimiliano Allegri.

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"Il Milan con Rabiot ha un’altra sostanza, un altro peso specifico: quanto mi fanno ridere gli anti-allegriani (per pura antipatia personale) presi a punti. Che oggi sono 63, un autentico miracolo riconosciuto da numerosi allenatori e pochi esperti di chiacchiere".

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