Marinozzi: 'Il Napoli può sfruttare il fattore casa contro il Milan'

“Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan. Il livello sta aumentando, e Conte è stato chiaro: «Adesso guardiamo avanti», ancora di più dopo il pareggio dell’Inter”.
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Il pareggio dell'Inter nella sfida del 'Franchi' contro la Fiorentina ha riacceso i sogni di scudetto di Milan e Napoli. I rossoneri sono a -6 dalla vetta, mentre la i partenopei seguono a -7. La prossima giornata potrebbe rivelarsi decisiva: i nerazzurri ospiteranno la Roma di Gasperini, mentre il Diavolo volerà in Campania per affrontare proprio la squadra di Antonio Conte. Due big match che ci diranno tanto sulla corsa al titolo.
Al termine di Fiorentina-Inter, Andrea Marinozzi è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per dire la sua sulla lotta scudetto. Il noto giornalista ha anche analizzato la sfida tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile. Ecco, di seguito, il suo commento.
“Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan. Il livello sta aumentando, e Conte è stato chiaro: «Adesso guardiamo avanti», ancora di più dopo il pareggio dell’Inter”.
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