Marinozzi: 'Il Napoli può sfruttare il fattore casa contro il Milan'

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di 'DAZN', ha analizzato la sfida tra Napoli e Milan nel post-partita di Fiorentina-Inter: queste le sue parole

Redazione PM 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 15:06)

Il pareggio dell'Inter nella sfida del 'Franchi' contro la Fiorentina ha riacceso i sogni di scudetto di Milan e Napoli. I rossoneri sono a -6 dalla vetta, mentre la i partenopei seguono a -7. La prossima giornata potrebbe rivelarsi decisiva: i nerazzurri ospiteranno la Roma di Gasperini, mentre il Diavolo volerà in Campania per affrontare proprio la squadra di Antonio Conte. Due big match che ci diranno tanto sulla corsa al titolo.