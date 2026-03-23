Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Marinozzi: “Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Marinozzi: “Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan”

Marinozzi: 'Il Napoli può sfruttare il fattore casa contro il Milan'
Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di 'DAZN', ha analizzato la sfida tra Napoli e Milan nel post-partita di Fiorentina-Inter: queste le sue parole
Redazione PM

Il pareggio dell'Inter nella sfida del 'Franchi' contro la Fiorentina ha riacceso i sogni di scudetto di Milan e Napoli. I rossoneri sono a -6 dalla vetta, mentre la i partenopei seguono a -7. La prossima giornata potrebbe rivelarsi decisiva: i nerazzurri ospiteranno la Roma di Gasperini, mentre il Diavolo volerà in Campania per affrontare proprio la squadra di Antonio Conte. Due big match che ci diranno tanto sulla corsa al titolo.

Le parole di Marinozzi in vista di Napoli-Milan

—  

Al termine di Fiorentina-Inter, Andrea Marinozzi è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per dire la sua sulla lotta scudetto. Il noto giornalista ha anche analizzato la sfida tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile. Ecco, di seguito, il suo commento.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, cerchi giocatori esperti? Ecco perché in attacco puoi puntare su Lewandowski>>>

“Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan. Il livello sta aumentando, e Conte è stato chiaro: «Adesso guardiamo avanti», ancora di più dopo il pareggio dell’Inter”.

Leggi anche
Milan, Leao: decisione presa. Mercato: gli obiettivi rossoneri. Arriva Retegui?
Lega Serie A, assemblea in corso: presente anche l’ad del Milan Giorgio Furlani | PM News

© RIPRODUZIONE RISERVATA