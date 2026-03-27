Calciomercato Milan, Leao è volato in Portogallo per cercare di recuperare al meglio dal suo infortunio all'adduttore. Dubbi sul futuro. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'

Milan , Leao continua con il suo lavoro per recuperare dal suo infortunio all'adduttore. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il programma di recupero partirà dal Portogallo . Leao si dovrebbe allenare da solo, passando tempo con la famiglia cercando di recuperare. Il lavoro specifico sarebbe mirato proprio a questo fine in vista del finale di stagione col Milan e del Mondiale. L'eventuale disponibilità contro il Napoli verrà valutata in settimana a Milanello.

Secondo la rosea i prossimi mesi potrebbero essere decisivi anche per il futuro al Milan dell'attaccante portoghese che ha un contratto in scadenza nel 2028. Secondo il quotidiano anche all'interno della società sarebbe arrivato il tempo delle valutazioni. Leao non al massimo ha segnato 10 gol di cui 9 in Serie A giocando in un ruolo non suo. Come sottolinea la rosea nel caso in cui il Diavolo dovesse giocare ancora con il 3-5-2 in futuro i dubbi su Leao potrebbero continuare, visto che il portoghese da '9' fatica ad aiutare la squadra come chiederebbe Allegri.