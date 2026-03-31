Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Rivera: “Il nostro calcio non crea più i fuoriclasse. La colpa? Dei club”

INTERVISTE

Milan, Rivera: “Il nostro calcio non crea più i fuoriclasse. La colpa? Dei club”

Milan, Rivera: “Il nostro calcio non crea più i fuoriclasse. La colpa? Dei club” - immagine 1
Gianni Rivera, ex Milan, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport': le sue parole sui pochi italiani in rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianni Rivera, vera e propria leggenda del Milan (1960-1979), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole su temi diversi che, ad esempio, la mancata presenza di giocatori del Milan in Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, parla Rivera

—  

Sull'assenza di giocatori del Milan in Nazionale: "Beh, sono pochi anche gli italiani nel Milan, Bartesaghi e Gabbia, che adesso non sta giocando. Anche il presidente è straniero, in società ormai non credono più alle politiche che creavano, facevano crescere i Baresi e i Maldini.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il colpo Bellanova sarebbe un segnale tattico chiaro. Quale futuro per Athekame?>>>

Non nascono i campioni ed è dura senza di loro ottenere grandi risultati. In A i pochi calciatori bravi sono praticamente tutti stranieri. Esclusa l’Inter, credo. Prima i migliori erano quasi tutti italiani e arrivavano con merito in Nazionale. Ora il nostro calcio non crea più i fuoriclasse. La colpa? Soprattutto dei club che, invece di far crescere i ragazzi e portarli ad alti livelli, hanno lasciato tutto in mano ai procuratori. Io ho esordito in Nazionale a 18 anni, eravamo in sette del Milan”.

 

Leggi anche
Verso Bosnia-Italia, Donadoni: “La giusta preoccupazione ci deve essere. Sarà la testa a...
Rivera a cuore aperto: “Stavo per diventare allenatore del Milan. Leao? Gli avrei fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA