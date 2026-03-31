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INTERVISTE

Bosnia-Italia, Albertini: “ci sono giocatori che hanno più presenze in Nazionale che nelle coppe europee”

Bosnia-Italia, Albertini: 'Sono pochi gli italiani che il CT può scegliere'
Demetrio Albertini così in vista di Bosnia-Italia: le parole dell'ex giocatore del Milan in vista dei Playoff Mondiali
Redazione PM

L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini si è espresso su Bosnia-Italia, match valido per la qualificazione ai Mondiali. Di seguito, un estratto della sua intervista a 'Tuttosport'.

Italia-Bosnia, l'analisi di Albertini

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"Anche noi prima dei Mondiali in Francia nel 1998, nonostante fossimo una generazione molto forte e giocassimo in quello che allora era il campionato di riferimento in Europa, siamo andati a uno spareggio... Nello sport può capitare di sbagliare una o più partite, ma poi l'importante è passare. Problema è che oggi abbiamo anche qualche buon giocatore, ma questi sono troppo pochi".

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"E in generale sono troppo pochi gli italiani da cui un ct può scegliere i nomi da Nazionale. In più mettiamoci che ci sono giocatori che hanno più presenze in Nazionale che con il proprio club nelle coppe europee. E quindi, è inutile girarci intorno, sono meno preparati a giocare un certo tipo di partite a livello internazionale: per questo Gattuso voleva richiamare Verratti, lui è uno che a certi livelli ha giocato un'infinità di gare. Questo non vuol dire che non abbiamo qualità per passare questi playoff, sia chiaro".

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