Bosnia-Italia, Albertini: 'Sono pochi gli italiani che il CT può scegliere'

"E in generale sono troppo pochi gli italiani da cui un ct può scegliere i nomi da Nazionale. In più mettiamoci che ci sono giocatori che hanno più presenze in Nazionale che con il proprio club nelle coppe europee. E quindi, è inutile girarci intorno, sono meno preparati a giocare un certo tipo di partite a livello internazionale: per questo Gattuso voleva richiamare Verratti, lui è uno che a certi livelli ha giocato un'infinità di gare. Questo non vuol dire che non abbiamo qualità per passare questi playoff, sia chiaro".