Chi pensa potrà essere il protagonista di stasera? "Io dico Dimarco, perché il modulo è quello che può esaltarlo maggiormente. L'Inter prescinde dalla condizione di Dimarco e anche per l'Italia è fondamentale, dato che ha il piede migliore di questa Nazionale. Anche per quanto riguarda il campo, sarei preoccupato se ci fossero Totti e Del Piero, ma per il resto non è che abbiamo gli elementi più tecnici della storia del calcio".