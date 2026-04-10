Calciomercato Milan, doppio asse con l’Udinese: da Zaniolo a Solet

Calciomercato Milan, Solet: profilo tecnico e valutazione economica

Classe 2000, 192 centimetri, fisicità dominante e buone qualità in impostazione: Solet è reduce da una stagione convincente. Dopo quattro anni al Salisburgo e sei mesi senza squadra, è approdato a Udine nel gennaio 2025, diventando subito un titolare di Runjaic. Nella prima mezza stagione ha giocato 18 gare su 19, con un assist contro il Venezia e un gol a San Siro contro l’Inter. Nell’attuale campionato ha collezionato 27 presenze, 3 reti e 1 assist.