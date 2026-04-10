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Calciomercato Milan, Solet osservato speciale in casa Udinese: possibile scippo all’Inter?

Calciomercato Milan, doppio asse con l’Udinese: da Zaniolo a Solet
Calciomercato, Solet tra gli osservati speciali di Milan-Udinese: analisi dei costi, della concorrenza e della fattibilità dell'operazione
Redazione PM

Il Milan guarda in casa Udinese per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da 'Calciomercato.it', oltre a Nicolò Zaniolo, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche Oumar Solet, centrale che sta vivendo un’annata di alto livello in Friuli.

La sfida di San Siro contro i friulani, in programma l’11 aprile alle 18:00, rappresenterà un’occasione utile per osservarlo da vicino. Non è escluso che possano esserci contatti con la proprietà bianconera per sondare la fattibilità dell’operazione.

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Classe 2000, 192 centimetri, fisicità dominante e buone qualità in impostazione: Solet è reduce da una stagione convincente. Dopo quattro anni al Salisburgo e sei mesi senza squadra, è approdato a Udine nel gennaio 2025, diventando subito un titolare di Runjaic. Nella prima mezza stagione ha giocato 18 gare su 19, con un assist contro il Venezia e un gol a San Siro contro l’Inter. Nell’attuale campionato ha collezionato 27 presenze, 3 reti e 1 assist.

Dal punto di vista tattico, può agire da braccetto  sinistro o destro in una difesa a tre, ma anche da centrale puro. Spicca negli intercetti, 38: il sesto migliore del campionato per linee di passaggio chiuse. Un profilo che si adatterebbe alle esigenze di Massimiliano Allegri, alla ricerca di alternative affidabili per un reparto che dovrà affrontare anche gli impegni europei.

Sul piano economico, la valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma secondo il 'Messaggero Veneto' esisterebbe un’intesa di massima per una cessione tra i 20 e i 25 milioni. Cifre che rendono l’operazione complessa.

La concorrenza dell'Inter

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Attenzione però alla concorrenza dell’Inter, da mesi interessata a Solet e al momento considerata in pole. La dirigenza rossonera mantiene più piste aperte, consapevole che la trattativa non sarà semplice. La partita di San Siro potrebbe rappresentare il primo vero crocevia: osservazioni, valutazioni e, magari, l’avvio di un dialogo concreto con Giampaolo Pozzo per capire se il difensore francese potrà davvero vestire il rossonero nella prossima stagione.

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