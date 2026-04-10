Verso Milan-Udinese, Runjaic: 'Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci'

"Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per ottenere il massimo. Abbiamo meno pressione rispetto ad altre squadre ma le motivazioni non ci mancano. Possiamo giocare con la testa sgombra, ma non vuole dire giocare in maniera troppo spensierata. Non siamo ancora riusciti da quando sono arrivato ad ottenere punti con il Milan, hanno la seconda miglior difesa del campionato, hanno tanta qualità, erano secondi in classifica fino alla giornata scorsa e ora faranno di tutto per ripartire dopo la sconfitta con il Napoli. Abbiamo i nostri obiettivi e faremo di tutto per raggiungerli anche contro il Milan a San Siro, domani ci saranno molti tifosi che guarderanno la partita in Italia. Molti spettatori chiaramente si collegheranno per guardare il Milan, ma vogliamo far vedere di cosa è capace l'Udinese"