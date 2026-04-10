PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese, Runjaic: “Non ho mai ottenuto punti contro il Milan. Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci”

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Udinese, Runjaic: “Non ho mai ottenuto punti contro il Milan. Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci”

Verso Milan-Udinese, Runjaic: 'Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci'
Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese: le parole del tecnico bianconero sulla sfida di San Siro
Redazione PM

Archiviata la delusione per la sconfitta contro il Napoli, il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese nella 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri hanno perso il secondo posto in classifica a discapito proprio della squadra di Antonio Conte: ora serve una vittoria per blindare il posto in Champions League e mandare un messaggio alle inseguitrici. Domani sera, sabato 11 aprile, alle ore 18:00, i riflettori di San Siro si accenderanno su una sfida che promette emozioni. I friulani arrivano dalla vittoria esterna contro il Genoa, che li ha portati a 40 punti, permettendogli di mantenere l'undicesima posizione in classifica.

Milan-Udinese, Runjaic: "Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci"

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Oltre a Massimiliano Allegri, anche Kosta Runjaic ha analizzato i possibili temi di Milan-Udinese in conferenza stampa. Di seguito, le dichiarazioni dell'allenatore bianconero.

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"Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per ottenere il massimo. Abbiamo meno pressione rispetto ad altre squadre ma le motivazioni non ci mancano. Possiamo giocare con la testa sgombra, ma non vuole dire giocare in maniera troppo spensierata. Non siamo ancora riusciti da quando sono arrivato ad ottenere punti con il Milan, hanno la seconda miglior difesa del campionato, hanno tanta qualità, erano secondi in classifica fino alla giornata scorsa e ora faranno di tutto per ripartire dopo la sconfitta con il Napoli. Abbiamo i nostri obiettivi e faremo di tutto per raggiungerli anche contro il Milan a San Siro, domani ci saranno molti tifosi che guarderanno la partita in Italia. Molti spettatori chiaramente si collegheranno per guardare il Milan, ma vogliamo far vedere di cosa è capace l'Udinese"

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