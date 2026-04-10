Milan-Udinese, partita cruciale per i rossoneri: dopo il ko contro il Napoli i rossoneri hanno sei punti da gestire contro la Juventus quinta e tra poco è in arrivo anche lo scontro diretto a San Siro. Per questo la gara di domani è importantissima: servono subito tre punti per continuare a inseguire l'obiettivo stagionale ovvero qualificarsi per la nuova edizione della Champions League. Passaggio economico importantissimo che permetterebbe al Milan di investire sempre di più sul mercato. Si parla da ieri di un possibile cambio tattico con Allegri che potrebbe puntare al 4-3-3, ma occhio sempre al 3-5-2 comunque provato dall'allenatore rossonero.
MILAN-UDINESE
Milan, spazio a Gimenez contro l’Udinese: il messicano non è titolare da ottobre
Milan-Udinese, spazio a Gimenez
A prescindere dal ruolo Allegri sembrerebbe puntare dal primo minuto su Santiago Gimenez. Per il messicano sarebbe il ritorno da titolare dalla partita di Bergamo contro l'Atalanta che si è giocata il 28 ottobre 2025. Da quel momento l'attaccante ha avuto un problema sempre più doloroso alla caviglia che lo ha portato fino all'operazione. Il numero 7 rossonero è tornato in campo contro il Torino e ha giocato anche nel secondo tempo contro il Napoli senza avere palle gol a disposizione. Contro l'Udinese potrebbe tornare titolare. Gimenez sembrerebbe essere tornato al top dal punto di vista atletico con Allegri che si troverebbe finalmente la prima punta desiderata. Con Leao a sinistra e Pulisic a destra, Gimenez potrebbe avere le occasioni importanti per segnare il suo primo gol stagionale in Serie A. Chance importante per l'ex Feyenoord: in queste ultime partite della stagione il messicano si potrebbe giocare il suo futuro al Milan che a oggi resta in bilico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA