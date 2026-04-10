A prescindere dal ruolo Allegri sembrerebbe puntare dal primo minuto su Santiago Gimenez. Per il messicano sarebbe il ritorno da titolare dalla partita di Bergamo contro l'Atalanta che si è giocata il 28 ottobre 2025. Da quel momento l'attaccante ha avuto un problema sempre più doloroso alla caviglia che lo ha portato fino all'operazione. Il numero 7 rossonero è tornato in campo contro il Torino e ha giocato anche nel secondo tempo contro il Napoli senza avere palle gol a disposizione. Contro l'Udinese potrebbe tornare titolare. Gimenez sembrerebbe essere tornato al top dal punto di vista atletico con Allegri che si troverebbe finalmente la prima punta desiderata. Con Leao a sinistra e Pulisic a destra, Gimenez potrebbe avere le occasioni importanti per segnare il suo primo gol stagionale in Serie A. Chance importante per l'ex Feyenoord: in queste ultime partite della stagione il messicano si potrebbe giocare il suo futuro al Milan che a oggi resta in bilico.